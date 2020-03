La poesia ai tempi del COVID-19. La poesia ai tempi del COVID-19 per trovare la libertà nelle parole di un verso che unisce più solitudini smarrite.

La poesia ai tempi del COVID-19. 21 marzo è il primo giorno di Primavera ed è anche l’anniversario della Giornata Mondiale della Poesia, istituita nel 1999 e patrocinata dall’Unesco.

Bianche divise

in lotte di pace

fra mura compagne

ridanno il respiro

ad anime nude

in corpi senz’armi

Bianche divise

con mani protese

smarrite in un giorno

che il giorno non vede

Bianche divise

per vite sospese

sono le voci

di storie cadute

nel sonno virale.

21 marzo scandisce in Italia un mese dal ricovero del 38enne positivo al COVID-19 all’ospedale di Codogno (Lodi) .

Un mese dalla scoperta del focolaio a Vo’ Euganeo (Padova).

Un mese dalla prima persona scomparsa, in Veneto, a causa della pandemia COVID-19.

Quale funzione ristorativa può avere una poesia a fronte di una tragedia tanto incontenibile?

La poesia ai tempi del COVID-19 rimane il linguaggio quanto mai globale, che ignora confini e differenze.

Rimane il linguaggio che può sollecitare gli animi alla riflessione e scaldare gli animi scagliati in un limbo surreale.

Il COVID-19, definito come un virus a RNA a singolo filamento, è causa di una malattia infettiva respiratoria.

La poesia ai tempi del COVID-19 può riunire solitudini che vogliano trovare risposte a bollettini impietosi e dare un volto a «bianche divise» di un reparto ospedaliero.

Che vogliano trovare conforto in un flash mob oppure in preghiere via web.

#iorestoacasa per salvare se stessi e gli altri, così da formare una schiera tanto visibile nell’unione da vincere l’invisibile.

#iopensoalfuturo per salvare il presente.