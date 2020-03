Coronavirus Sicilia, 379 i contagiati. Rispetto a ieri i positivi aumentano di 39. Crescono casi tra medici e infermieri, tre positivi all’Umberto I di Siracusa.

Coronavirus Sicilia, 379 i contagiati

Coronavirus Sicilia, 379 i contagiati. Tocca quota 379 il bilancio dei casi di coronavirus registrati in Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola,

aggiornato alle ore 12 di oggi (venerdì 20 marzo), così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania),

sono 4.468. Attualmente risultano positive 379 persone, 39 in più di ieri.

Risultano ricoverati 210 pazienti (27 a Palermo, 105 a Catania, 17 a Messina, 1 ad Agrigento, 11 a Caltanissetta,

18 a Enna, 6 a Ragusa, 17 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 42 in terapia intensiva,

mentre 169 sono in isolamento domiciliare, venticinque guariti (11 a Palermo, 5 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e quattro deceduti.

Emergenza che rischia di mettere in crisi il sistema sanitario.

I casi di coronavirus tra il personale degli ospedali si estendono anche la Sicilia.

Nell’ospedale Umberto I di Siracusa sono risultati positivi al Covid 19 due medici e un infermiere, così come confermato da fonti sanitarie.

Nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone un medico del reparto di cardiologia.

L’azienda sanitaria provinciale di Siracusa aveva attivato tutte le procedure necessarie come la sanificazione del reparto,

e il divieto a nuovi ricoveri e nel frattempo ha avviato l’esame del tampone per gli altri sanitari.

Due sanitari positivi sono stati ricoverati ma sono in buone condizioni, altri due sono in isolamento domiciliare.

Nell’ospedale Maggiore di Modica, invece, si tira invece un sospiro di sollievo dopo che ieri era risultata positiva al Covid 19 un’infermiera del laboratorio analisi:

i tamponi effettuati su più di 40 sanitari che avevano avuto contatto con la donna hanno dato tutti esito negativo.

I locali del reparto dove l’infermiera lavorava sono stati sanificati e oggi il laboratorio analisi tornerà operativo.

Primo caso a Gela. il sindaco Lucio Greco, lo ha reso noto con un video-messaggio trasmesso alla città attraverso i social e le emittenti radiofoniche e televisive locali.

Nel messaggio il primo cittadino invita la gente a non uscire di casa se non per reali e urgenti necessità.

Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un autotrasportatore romeno, residente a Gela da alcuni anni.

L’uomo è stato posto in quarantena nella sua abitazione. Salgono così a 13 i casi accertati in provincia di Caltanissetta.

Il sindaco del Comune di Agira, Maria Greco chiede l’esercito e la messa in quarantena degli abitanti del paese.

L’esercito per assicurare il rispetto delle prescrizioni nazionale e regionali per evitare la diffusione del coronavirus.

Nel comune si registrano parecchi casi di Covid 19 e anche il decesso di un paziente.

Il sindaco ha scritto al presidente della Regione, Nello Musumeci sottolineando come, nei giorni scorsi, nel comune si sia verificato un aumento dei contagi.

La Greco chiede, anche, che sia disposta la chiusura di tutti gli uffici pubblici, tranne quelli essenziali , e di tutte le attività commerciali.