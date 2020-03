Coronavirus Sicilia, aumentano a 282. I positivi sono 45 in più rispetto a ieri. Tamponi anche ai familiari di chi è rientrato, vietato nuotare e fare immersioni.

Coronavirus Sicilia, aumentano a 282. I positivi nell’isola salgono a 282. Il quadro riepilogativo della situazione fornito dalla Regione,

aggiornato alle ore 12 di oggi (mercoledì 18 marzo),

dall’inizio dei controlli i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 3.294.

Ecco la divisione dei 282 casi positivi nelle varie province: Agrigento 24; Caltanissetta 6;

Catania 131; Enna 8; Messina 16; Palermo 47; Ragusa 6; Siracusa 28; Trapani 16.

I dati sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, 282 campioni (45 più di ieri).

SCARICA IL NUOVO MODULO PER DICHIARARE LA NON POSITIVITA’

Risultano ricoverati 129 pazienti (23 a Palermo, 58 a Catania, 13 a Messina, 2 ad Agrigento,

4 a Caltanissetta, 6 a Enna, 3 a Ragusa, 12 a Siracusa e 8 a Trapani),

di cui 29 in terapia intensiva, mentre 138 sono in isolamento domiciliare,

dodici sono guariti (sei a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e tre deceduti.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervistato stamane durante il programma Zapping di Radio1 della Rai,

lancia un appello ai siciliani legato all’emergenza coronavirus.

Dice il presidente Musumeci:

«Stativi ‘a casa! Nun vi muviti! Non si è presa coscienza che ci troviamo al centro di una tempesta. C’è chi pensa di essere invulnerabile».

“Abbiamo il dovere di spiegare alla gente che non è vero che oggi la Sicilia sia una terra sicura nella quale si può confluire da ogni parte del mondo».

«Chi lo dice che venire qui sia la soluzione migliore? La soluzione migliore è muoversi meno possibile».

Più controlli sullo stretto, via libera al rientro di 300 siciliani da Malta.

“Tra qualche ora anche gli arrivi di persone sullo Stretto di Messina saranno limitati a motivi gravi e giustificati e a persone autorizzate.

In Sicilia sono già rientrate 33mila persone, un numero enorme. Lo prevedevano e io avevo lanciato l’allarme ai primi del mese di marzo, rischiando il linciaggio».

Continua Musumeci:

«Oggi purtroppo i fatti mi hanno dato ragione. Gli oltre 30mila cittadini rientrati in Sicilia si sono autodichiarati,

ma non sappiamo quanti di loro siano in buone condizioni di salute, né quanti sono conduttori del virus, quale ambiente hanno trovato».

I cittadini residenti o domiciliati in Sicilia che attualmente si trovano a Malta potranno rientrare.

Musumeci, dopo un colloquio telefonico con l’ambasciatore italiano a La Valletta,

ha autorizzato il trasporto di massimo 300 persone che arriveranno su un catamarano merci nel porto di Pozzallo.

Qui i passeggeri saranno sottoposti a controllo sanitario, dovranno compilare l’autocertificazione e recarsi in quarantena obbligatoria.

Ieri, il permesso era stato negato perché il decreto del ministro dei Trasporti che stabilisce limitazioni,

anche nei collegamenti marittimi da e verso la Sicilia, prevede eventuali deroghe solo per chi viaggia su navi che portano merci.

L’ambasciata maltese ha chiarito stamane che sul catamarano, in partenza nelle prossime ore,

ci sono anche derrate e quindi è stato possibile concedere l’autorizzazione.

L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella sua relazione al Parlamento Siciliano,

ha annunciato che in Sicilia saranno effettuati i tamponi anche ai familiari delle persone rientrate nell’isola, e

che si sono registrate nella piattaforma della Regione.

La Regione sta predisponendo nuove linee guide per l’isolamento domiciliare di queste persone.

Nella piattaforma le registrazioni sono 35 mila.

Vietate le uscite in barca, anche in solitario, o immersioni subacquee o nuotate in tempi di Coronavirus.

Raggiungere la barca o la spiaggia comporterebbe uno spostamento non giustificato da esigenze di lavoro,

situazioni di necessità o esigenze di salute e quindi violerebbe il Dpcm, ha spiegato il ministero dei Trasporti ribadendolo anche a Capitanerie, circoli nautici e porti turistici.

Il nodo non è tanto il veleggiare o il nuotare, che non comporterebbero contatti che possono propagare il virus.

Circa mille, tra medici e infermieri, hanno risposto ai due avvisi emanati dall’Asp di Palermo e dal Policlinico di Messina, su disposizione della Regione.

Il provvedimento per incrementare il numero del personale sanitario per fronteggiare al meglio l’emergenza coronavirus:

si tratta di 400 medici, in parte già distribuiti nei territori, e di 600 infermieri.

Mascherine made in Scily.

Come annunciato dall’assessore alla Salute Razza, è tutto pronto per la produzione ‘made in Sicily’ di mascherine in 3D per medici e sanitari impegnati in prima linea nell’emergenza coronavirus.

A realizzare l’intera filiera saranno sette aziende del Distretto Meccatronica,

che qualche giorno fa ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento da parte dell’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

Le aziende si sono subito attivate nel mettere in campo know e apparecchiature all’avanguardia per venire incontro alle esigenze del ‘sistema Sicilia’.

Le schede tecniche con le tipologie di produzione e i quantitativi sono stati trasmessi domenica scorsa dal Distretto Meccatronica all’assessore Turano,

che ha immediatamente avvertito il responsabile della Protezione civile, Calogero Foti.

La ministra dei Trasporti Paola De Micheli intervenuta nella trasmissione Agora su Rai3 sottolinea:

«Garantiamo a entrambe le isole l’approvvigionamento delle merci quotidiano»,

«Questo, grazie allo straordinario lavoro degli uomini e delle donne della logistica,

dei nostri camionisti che non si fermano mai continuiamo a approvvigionare le merci, alimentari e farmaci in tutto il Paese».

La ministra, inoltre, rispondendo alla domanda se il governo pensa di estendere i provvedimenti oltre il 3 aprile ha detto di “non escluderlo”:

“Valuteremo sulla base dei numeri, sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo”.