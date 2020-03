Calcio Catania, nominato nuovo CdA. Gianluca Astorina ricoprirà il ruolo di presidente al posto del dimissionario Davide Franco, a Ignazio Scuderi sarà affidata la vicepresidenza. L'amministratore delegato Giuseppe Di Natale resterà ancora in carica.

Calcio Catania, nominato nuovo CdA

Calcio Catania, nominato nuovo CdA. Nell’odierna mattinata la società di via Magenta ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con le dimissioni dell’ormai ex presidente Davide Franco e la caduta del precedente CdA cambiano le figure ai piani dirigenziali del Calcio Catania.

Così come pubblicato sul sito ufficiale del Calcio Catania, questi sono i nomi che andranno a costituire il nuovo organigramma.

Il commercialista Gianluca Astorina svolgerà il ruolo di presidente nonchè quello di liquidatore di Finaria.

Ad Ignazio Scuderi sarà affidata la carica di vicepresidente sostituendo così l’avvocato Giuseppe Gitto uscente.

Infine, nonostante alcuni rumors in questi ultimi giorni, Giuseppe Di Natale continuerà a ricoprire la carica di amministratore delegato.

La designazione del nuovo CdA avviene in un momento clou per la società rossazzurra dopo l’ufficialità degli stipendi non retribuiti nei mesi di gennaio e febbraio.

Infatti il Catania potrebbe rischiare di subire una penalizzazione di due punti da scontare in questa stagione complicando il percorso in campionato.