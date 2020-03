Calcio Catania promuove raccolta sangue al Garibaldi. Attraverso un video divulgato sui propri canali social il Calcio Catania, tramite la figura di mister Lucarelli, pubblicizza l'iniziativa "Esco solo per donare" promossa dall'ospedale Garibaldi di Catania.

Nel video l’allenatore rossazzurro non solo invita i tifosi etnei a rimanere a casa ma focalizza l’attenzione sull’iniziativa promossa dall’ospedale Garibaldi di Catania.

Inoltre lo stesso Lucarelli, come annunciato nel video, aveva già ribadito attraverso un post su Facebook l’importanza di restare a casa per attenuare l’aumento dei contagi.

L’hashtag del messaggio lanciato dalla società etnea è “#TraLeMuraAmiche”, sensibilizzando così sulle misure precauzionali contro il Covid-19 adottate di recente.

“Esco solo per donare” è lo slogan della suddetta campagna inerente alla donazione del sangue in un momento difficile come quello attuale.

Queste le parole di Lucarelli nel video:

“Amici rossazzurri, avrete letto il mio ultimo post sui social ma ne approfitto di persona per chiedervelo ancora con più forza: restate a casa”,

“restate tra le mura amiche e seguite tutte le disposizioni sulla salute per voi e per i vostri cari”.

Sulla donazione del sangue al Garibaldi Centro:

“Vi chiedo inoltre un altro favore: cerchiamo di donare sangue, è sempre importante donare sangue ma in questo momento lo è ancor di più”,

“per salvare veramente le vite di tante persone che stano soffrendo e che hanno bisogno di sangue”.

“Infatti i nostri amici del Garibaldi Centro hanno lanciato uno slogan: ‘esco solo per donare'”.

Lucarelli precisa:

“Hanno bisogno di trenta unità di sangue al giorno per salvare la vita a duecento pazienti talassemici”.

Continua il tecnico rossazzurro:

“Per contattare il centro trasfusionale di Catania dovete contattare lo 0957592022, otterrete indicazioni per donare sangue in massima sicurezza”.

E conclude:

“Forza Catania, forza vita!”.