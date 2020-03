Coronavirus Sicilia, 213 positivi. Fermati i collegamenti con l’isola. 25 contagi in più di ieri: 20 in terapia intensiva, 8 i guariti.

Coronavirus Sicilia, 213 positivi

Coronavirus Sicilia, 213 positivi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (lunedì 16 marzo),

in merito all’emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.653,

sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 213 campioni (25 più di ieri).

Risultano ricoverati 95 pazienti (18 a Palermo, 42 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 4 a Enna, 2 a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 a Trapani),

di cui 20 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare,

otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti.

Fermati i collegamenti con l’isola.

La comunicazione del Mit con una nota, inoltre spiega che è invece regolare il trasporto merci:

«A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Siciliana, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli,

ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia per fronteggiare l’emergenza coronavirus».

Conlude la nota:

Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo: «per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità».

Il decreto, spiega il ministero in una nota, specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci,

esclusivamente per dimostrate e improrogabili esigenze, previa autorizzazione del presidente della Regione.

E, ancora, sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa,

per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità.

Il trasporto aereo delle persone, da e verso la Sicilia, è assicurato solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola,

esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania, mediante due voli andata/ritorno Roma-Catania e due voli andata/ritorno Roma-Palermo,

uno meridiano e l’altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.

Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno intercity Roma/Palermo e viceversa.

Sono soppressi, infine, i servizi automobilistici interregionali.

Assessore regionale Falcone provvedimento: «Era necessario».

In merito ai provvedimenti l’assessore ai Trasporti della Regione Siciliana Marco Falcone ha commentato:

«La chiusura dei confini territoriali della Sicilia, con lo stop ai collegamenti per le persone, è una condizione necessaria per prevenire i contagi da Covid-19».

Aggiunge l’assessore regionale:

«Non possiamo che apprezzare la decisione del ministro De Micheli, anche perché l’abbiamo sollecitata noi più volte»

Continua Falcone:

«Da tempo e in diverse occasioni il presidente Musumeci aveva chiesto l’adozione di questa misura, ed era stato criticato».

Falcone conclude:

«Adesso è arrivato il decreto, si tratta di un intervento improcrastinabile per fermare ogni possibile trasmissione del virus».