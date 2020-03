Coronavirus, Malati gravi da Bergamo a Palermo. Finiti i posti negli ospedali della Lombardia: due 60enni in condizioni gravi trasferiti al Civico. Razza: «L’Italia è una».

in gravi condizioni respiratorie, trasferiti la notte scorsa in Sicilia con un aereo militare.

Per mancanza di posti negli ospedali della Lombardia, Sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo con la prognosi riservata.

Agli imbarcaderi della ‘Caronte & Tourist’ a Messina, avviati controlli sulle persone arrivate con treni provenienti dal Nord.

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha detto:

«All’ospedale Civico di Palermo accolte e ricoverate delle persone malate di Codid-19 di Bergamo perché l’Italia è una e indivisibile».

Aggiunge l’assessore alla Sanità:

«Questo è un segnale chiesto alla Sicilia, che non ha avuto nessuna difficoltà a dare».

Conclude Razza:

«Quello che chiediamo allo Stato è una distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per i medici che sia celere, immediata e ci consenta di far lavorare tutti in sicurezza e un’equa redistribuzione dei ventilatori per aumentare i nostri reparti di rianimazione».