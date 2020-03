Coronavirus Sicilia, 130 i contagiati. Il bilancio cresce di 15 unità, tra queste un medico ricoverato a Catania e un neonato di 5 mesi passato dal reparto di pediatria di Corleone.

Coronavirus Sicilia, 130 i contagiati

Coronavirus Sicilia, 130 i contagiati. I casi aumentano rispetto a ieri di 15 unità.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi negativi analizzati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 1.496,

sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 130 campioni (15 più di ieri).

Risultano ricoverati 44 pazienti (dieci a Palermo, quindici a Catania, sei a Messina, uno a Caltanissetta, quattro a Agrigento, due a Enna,

due a Siracusa e quattro a Trapani) di cui solo 7 in terapia intensiva, mentre 82 sono in isolamento domiciliare, due sono guariti e due deceduti.

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (venerdì 13 marzo),

in merito all’emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione siciliana all’Unità di crisi nazionale.

I casi di positività sono così distribuiti: Agrigento 18; Caltanissetta 2; Catania 57; Enna 2; Messina 9; Palermo 28; Ragusa 2; Siracusa 8; Trapani 4.

Medico positivo all’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania.

Caso di coronavirus per un medico dell’Azienda ospedaliera Garibaldi etnea. Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste.

Le condizioni di salute del professionista etneo non destano particolare preoccupazione.

Contagiato neonato nel palermitano.

E’ il figlio di Giuliana, 37 anni. La donna era stata trovata positiva al virus e si trova ricoverata all’ospedale Cervello del capoluogo siciliano.

Ospedale Sciacca, aumentano contagiati.

Dei 17 casi di soggetti risultati positivi in tutta la provincia di Agrigento, 16 sono quelli accertati solo nell’ospedale di Sciacca. Situazione grave.

Sospesa attività chirurgica negli ospedali siciliani.

La Regione ha sospeso in tutte le strutture sanitarie della Sicilia le attività chirurgiche negli ospedali pubblici e nelle cliniche private come ulteriore misura per contenere l’emergenza coronavirus.