Coronavirus Sicilia, altro morto. Un 58enne con problemi respiratori è deceduto nell’ospedale di Caltanissetta. A Palermo positivi otto carabinieri.

Coronavirus Sicilia, altro morto. Un uomo di 58 anni è deceduto ieri, per insufficienza cardiorespiratoria, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il paziente era giunto nel nosocomio in ambulanza, in uno stato molto critico, con gravi difficoltà respiratorie con febbre presente già da diversi giorni.

Effettuati immediatamente, una Tac che ha mostrato una polmonite interstiziale in fase avanzata e il tampone per il coronavirus, successivamente risultato positivo.

Il paziente è stato, quindi, intubato e posto in isolamento. Dopo qualche ora è morto.

In via precauzionale sono state avviate tutte le procedure previste dal protocollo: isolamento dei contatti stretti, sanificazione dei percorsi e della struttura in cui il paziente lavorava.

L’assessore regionale alla Salute in Sicilia Ruggero Razza durante la trasmissione Agorà di Raitre ha paventato anche la possibilità dell’impiego di una nave ospedale per la quarantena:

«Ci è stata data la disponibilità anche di una nave ospedale, ed è ovviamente una fase a cui dobbiamo pensare».

«Noi abbiamo elaborato un piano con più ospedali che si stanno convertendo e che saranno dedicati al coronavirus».

«La nave è una possibilità che non vogliamo escludere, ma intanto si parte dalla struttura ospedaliera realizzando mille posti letto dedicati entro una settimana».

Aggiunge Razza:

«Noi condividiamo questo momento di coesione nazionale e di responsabilità ma abbiamo bisogno di un’equa distribuzione delle risorse: i dispositivi di protezione individuale sono diventati una necessità. E siccome la Protezione civile si è fatta carico della distribuzione di tutto il fabbisogno nazionale, noi abbiamo bisogno, e sono certo, il contatto con il governo è costante, che si stanno adottando tutte le migliori sinergie per potere distribuire in maniera celere i dispositivi».

Secondo i dati rivelati da Razza, sono oltre 20 mila le persone rientrate in Sicilia che si sono iscritte alla piattaforma online della Regione e,

che sono state informate sui comportamenti da tenere.

Sono oltre 8.000 quelle arrivate dalla Lombardia e di questi 6.000 dalla provincia di Milano.

Quasi il 50% dei registrati ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Continua Razza:

«Quando il presidente Nello Musumeci ha chiesto a tutti coloro che rientrano in Sicilia di restare a casa lo ha fatto soprattutto perché questo enorme afflusso di persone, fatto di tanti ragazzi, non devono andare in giro, ma restare a casa».

Chi si è registrato ha dimostrato la volontà di rispettare le regole, ma avuto anche accesso, prima di entrare sulla pagina per la registrazione, a tutte le informazioni fondamentali sui comportamenti che oggi fanno la differenza».

Spiega l’assessore regionale alla Sanità:

«Ci vuole una indicazione molto forte per una permanenza a casa, soprattutto di tutti i giovani».

Nel decreto del presidente del consiglio dei ministri sono date le indicazioni,

non è espresso con adeguata chiarezza quanto sia importante soprattutto da chi viene da altre regioni che sia sottoposto non a una quarantena volontaria, ma obbligatoria.

Conclude Razza:

«Oggi c’è un mestiere che tutti dobbiamo svolgere: è quello di cittadino».

Otto Carabinieri positivi a Palermo.

Otto ufficiali dell’Arma alla guida dei reparti di Palermo sono risultati positivi al coronavirus.

Lo conferma all’Ansa il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni.

I controlli effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi.

L’ospedale di Partinico, interamente destinato ai contagiati.

L’ospedale Civico di Partinico (Palermo) sarà interamente destinato ad accogliere i pazienti affetti da coronavirus.

L’Azienda sanitaria di Palermo lo ha disposto con una nota firmata dal direttore generale Daniela Faraoni.

Si legge nella nota:

«Il nosocomio, già interessato e già destinatario di adeguamento e parziale riqualificazione consentirà in tempi brevissimi l’insediamento di due reparti di terapia intensiva, collocati al primo e secondo piano e di cui uno a pressione negativa».

Saranno disponibili 24 posti letto di terapia intensiva e quattro di sub intensiva, per i quali sono già acquistate le apparecchiature.

È necessaria l’autocertificazione anche se si esce a piedi.

«Il consiglio è sempre lo stesso, uscire per lo stretto necessario e indispensabile e anche chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione».

E’ lapidario il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa giornaliera alla protezione civile.

Sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 12.462.

I guariti sono 1.045, 41 in più del giorno precedente, le vittime 827: rispetto a ieri sono 196 in più. Superati i mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in più rispetto a ieri.

Tra i malati in più conteggiati oggi, circa 600 sono pazienti della Lombardia di cui ieri non erano disponibili i dati.

Dei 10.590 malati complessivi, 5.838 sono poi ricoverati con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

Continua Borrelli:

«Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi.

Sull’uso delle mascherine chirurgiche in luogo di lavoro: il comitato scientifico raccomanda di rispettare rigorosamente la distanza di un metro come principale criterio di contenimento del virus»

Conclude il commissario per l’emergenza:

«In assenza della possibilità di mantenere la distanza è raccomandato l’uso delle mascherine.

Una misura di chiusura generalizzata deve ancora essere valutata, al momento non ci sono decisioni».