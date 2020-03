Coronavirus Sicilia, sono 83 i casi positivi. Il nuovo bilancio segna un aumento di 21 rispetto a ieri. 24 i ricoverati, 2 i guariti. Musumeci: «Bloccare gli arrivi dal Nord».

Coronavirus Sicilia, sono 83 i casi positivi. Aumentano a 83 i casi di coronavirus nell’isola, 21 in più di ieri.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’isola, aggiornato alle ore 13.30 di oggi (mercoledì 11 marzo), così come comunicato dalla Regione all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 83 campioni.

Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

Evidenzia Musumeci:

«La Sicilia sostiene le misure varate dal governo e si unisce alla richiesta di consentire a ogni Regione, in un quadro di condivisione con le istituzioni nazionali, di adottare iniziative ulteriori, purché non in contrasto».

Aggiunge il presidente della Regione:

“E’ il giusto compromesso per venire incontro a richieste legittime, come quelle della Lombardia, che nel sentimento di coesione nazionale non possono essere lasciate inascoltate. Per noi si tratta, ove condiviso, dell’opportunità di adottare una linea ancora più ferma, resa indispensabile dal numero enorme di cittadini che hanno lasciato le regioni del Nord».

In conclusione spiega:

«Nessuno vuole fare una corsa al primo della classe, ma tutti abbiamo il diritto e il dovere di proteggere le nostre popolazioni e dare il giusto tempo al sistema sanitario per prepararsi a una eventuale gestione emergenziale».