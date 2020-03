Coronavirus Sicilia, aumentano a 62 i positivi. Sono 8 più di ieri i contagiati. Due dipendenti dell’Asp di Catania. Forse positivi su aereo per Lampedusa.

Coronavirus Sicilia, aumentano a 62 i positivi. Sono 8 in più rispetto a ieri secondo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 10 marzo).

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).

Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta,

tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

In Italia sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri. Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più.

Durante una conferenza stampa il commissario Angelo Borrelli ha detto:

«I nuovi decessi non sono da coronavirus, ma si tratta di persone che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus».

Per quanto riguarda le fasce d’età delle vittime, il 2% è nella fascia tra 50 e 59 anni, l’8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni.

Le persone guarite sono 1.004, 280 in più di ieri. Sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a ieri.

Rilevati due casi sospetti di lavoratori dell’Asp di Catania.

Sono in corso accertamenti per un sospetto contagio da coronavirus per due dipendenti degli uffici centrali dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania.

Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari.

I due dipendenti si trovano nelle loro abitazioni e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

Non svolgono attività sanitarie e non sono adibiti a servizi di sportello o di contatto diretto con il pubblico.

La Direzione strategica è in sede e in piena operatività.

Gli Uffici di diretta collaborazione sono attivi e coordinano le attività per l’implementazione di tutte le misure nazionali e regionali,

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19.

Attivate inoltre modalità di lavoro agile.

Una sessantenne è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

La donna, positiva al Coronavirus, è stata intubata.

La signora soffre anche di altre patologie, si trovava a casa, quando, progressivamente,

ha accusato gravi difficoltà respiratorie, fino a rendere necessario il trasporto d’urgenza.

Il vice capo della protezione civile e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo si rivolge agli italiani e dice:

“Non bisogna assaltare i supermercati, la catena alimentare e di distribuzione non sarà mai interrotta e i supermercati saranno sempre riforniti”.

“I negozi di generi alimentari avranno tutto il necessario per la quotidianità ci sarà tutto quello che serve e saranno sempre a disposizione”.

Continua Miozzo:

«L’unica grande arma che abbiamo per limitare e contenere il virus è la distanza fisica, è importante e fondamentale il distanziamento sociale, le persone devono state lontane le une dalle altre».

Aggiunge, ribadendo l’invito agli italiani a rimanere in casa e ripete:

«Restate a casa il più possibile, bisogna avere pazienza e sopportare difficoltà, ma è l’unico strumento che abbiamo per limitare il contagio».

Infine Miozzo esorta a:

«non intasare il 112, che va chiamato solo in caso di reali emergenze».

Chi ha sintomi del virus deve chiamare innanzitutto il medico di famiglia, non deve affollare i pronto soccorsi,

e se non è grave, non deve chiamare il 112 perché il numero di emergenza in queste ore è molto sollecitato.

Deve chiamare il medico di famiglia per avere le informazioni essenziali».

Sospetto caso di coronavirus su un aereo che, ieri sera, è decollato da Palermo ed è atterrato alle 21 circa all’aeroporto di Lampedusa.

I Passeggeri sono in quarantena. Gli esami sono in corso su un lampedusano che, a quanto pare, stava rientrando dal Nord.

A qualcuno dei viaggiatori, una volta sbarcati, è stato detto, dalle forze dell’ordine, di mettersi in isolamento volontario in attesa dell’arrivo dell’esito del tampone eseguiti all’abitante delle Pelagie.

Per avere l’esito sono previste dalle 36 alle 48 ore.

Qualcuno però si è, nel frattempo, forse perché doveva correre al lavoro, allontanato.

Fra questi un vigile del fuoco che è stato subito contattato dalle autorità all’aerostazione ed è stato invitato a lasciare il posto di lavoro e a recarsi a casa.

Il velivolo della compagnia Dat dopo un intervento di disinfestazione e sanificazione è ripartito.