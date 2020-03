Coronavirus Sicilia, 60 i positivi. Sei contagiati in più rispetto a ieri, 19 ricoverati. Iniziano i controlli nei luoghi pubblici, palestre e sale giochi.

Coronavirus Sicilia, 60 i positivi. Sono sei in più rispetto a ieri secondo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 10 marzo).

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).

Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna).

Dei ricoverati uno è in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

Dopo il decreto del presidente Conte, i primi controlli (e le prime denunce) in Sicilia per verificare il rispetto delle stringenti norme in vigore,

finalizzate prevenire e contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno svolto in tutta la provincia controlli di pub,

palestre, sale da gioco, scuole di ballo, sale bingo, discoteche e altri locali.

Le verifiche, circa 250 in tutto, nella quasi totalità dei casi ha fatto emergere il rispetto delle disposizioni in atto.

A Trecastagni (Ct), una scuola di ballo, trovata in attività.

I militari dell’Arma, sentendo distintamente la musica ad alto volume dall’esterno,

hanno trovato all’interno di una delle sale un’insegnante (che è anche una delle titolari).

La donna svolgeva regolarmente la lezione a due bambine.

I carabinieri, dopo aver proceduto a interrompere la lezione, hanno deferito in stato di libertà l’insegnante e l’altra titolare della scuola di ballo.

A Porto Empedocle (Ag) quarantotto persone partecipano a un corteo funebre per le strade, tutti denunciati dai carabinieri.

L’accusa è violazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per arginare la diffusione del coronavirus. Ad avvertire i militari sono stati alcuni passanti.

A Palermo i carabinieri hanno denunciato i titolari di cinque sale gioco e centri scommesse rimasti aperti nonostante il decreto del presidente del Consiglio.

I controlli e le multe sono scattati in via Nino Bixio, via Leonardo da Vinci, piazza Armerina, nella zona dei Cantieri Navali, in via Gino Marinuzzi.

A chi segnalare il rientro dalle zone rosse.

Le persone che rientrano a Catania provenienti dalla Lombardia e da una delle 14 province del Nord Italia indicate dal Dpcm dell’8 marzo,

dovranno effettuare una segnalazione anche al servizio Protezione civile comunale telefonando allo 0957425157 dalle 8 alle 20,

o inviando una mail a protezionecivile@comune.catania.it.

L’iniziativa, resa nota dal Comune di Catania, è in linea con l’ordinanza firmata ieri dal governatore Nello Musumeci per fronteggiare l’emergenza Covid-19.