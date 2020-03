Bisceglie-Catania 0-1, primo gol di Salandria. Gli etnei espugnano il "Ventura" grazie alla rete decisiva di Salandria, autore del primo goal stagionale. Il Bisceglie, rimasto in inferiorità numerica nella fine del secondo tempo, subisce la quarta sconfitta in casa nel girone di ritorno senza scalare la classifica.

Bisceglie-Catania 0-1, primo gol di Salandria. Nello scenario surreale dello stadio “Gustavo Ventura” senza tifosi sugli spalti il Catania affronta il Bisceglie.

La squadra nerazzurra allenata da mister Mancini scende in campo con il 3-4-1-2. Confermato l’estremo difensore Angelo Casadei.

Tridente difensivo composto da Francesco Karkalis a sinistra e da Layousse Diallo a destra assieme all’ex Trapani João Da Silva nel mezzo.

A centrocampo spazio ai mediani avanzati Urban Zibert e Giordano Trovade a supporto degli esterni Leonardo Mastrippolito e Jeremy Petris.

Reparto offensivo sorretto da Alvaro Montero centravanti e Alessandro Gatto seconda punta con Claudio Ferrante in posizione di trequartista.

Per il Catania mister Lucarelli mantiene il 4-2-3-1. Torna titolare tra i pali Jacopo Furlan.

Nel quartetto di difesa confermati i terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e il blocco centrale Mbende-Silvestri.

In mediana spazio a Francesco Salandria e Bruno Vicente, mentre Alessio Curcio torna nel ruolo di playmaker.

Sulle corsie esterne il tecnico livornese schiera dal primo minuto il classe 2000 Gabriele Capanni e Davide Di Molfetta.

Attacco rossazzurro formato dall’unico centravanti schierato Steve Beleck al ritorno da titolare.

Nel corso della prima parte dei primi quarantacinque minuti le due squadre non si rendono protagoniste di particolari azioni pericolose.

Entrambe le compagini mantengono costante il possesso palla sulla metà campo senza rinunciare a verticalizzazioni centrali per sfondare le linee avversarie.

Il primo squillo del Catania alla porta pugliese arriva all‘ottavo minuto quando Vicente colpisce la traversa sul tocco in area di Pinto.

In seguito Calapai mette in mezzo un cross rasoterra deviato in corner durante il quale Casadei blocca facilmente lo stacco di testa di Silvestri.

La risposta insidiosa del Bisceglie giunge soltanto al minuto 22 con Gatto, il quale su calcio d’angolo calibra un prelibato colpo di testa che termina di poco a lato della porta.

Sfruttata non al meglio da parte di Beleck l’occasione al minuto 29 in cui l’attaccante etneo svirgola in equilibrio precario un pallonetto neutralizzato da Casadei.

Il Bisceglie ci riprova vanamente al minuto 32 con Zibert che calcia teso dalla lunga distanza ma senza centrare lo specchio della porta.

Al rientro dagli spogliatoi mister Lucarelli decide di cambiare l’assetto del primo sostituendo Biagianti al posto di Vicente.

Il Catania sfiora subito il vantaggio al minuto 47 quando Curcio, sul cross di Pinto, si coordina per la girata rasoterra sotto porta che sfiora il palo destro.

Dopo il diagonale insidioso di Zibert al minuto 52, i rossazzurri insistono in area avversaria al minuto 55 con Beleck.

In questa occasione la prima punta etnea colpisce la sfera di testa spedendola per un soffio oltre la linea.

Nel corso dell’azione Casadei in uscita si scontra con lo stesso Beleck subendo un infortunio al braccio che lo costringe alla sostituzione.

Da questo momento in poi il Bisceglie ripone le speranze tra i pali sul giovane portiere classe 2002 Sebastiano Messina all’esordio in prima squadra.

Ciononostante le sorti del match vengono ribaltate al minuto 63 quando il Catania riesce a concretizzare il vantaggio.

In ripartenza Salandria, sullo scambio con Di Molfetta, partito dalle retrovie sorprende Messina con il diagonale vincente sul primo palo che vale il gol dello zero a uno.

Per il centrocampista rossazzurro ex Reggina giunto alle falde dell’Etna a gennaio si tratta del primo gol stagionale.

Per buona parte del secondo tempo la formazione siciliana appare maggiormente propositiva sulle corsie sfruttando il centrocampo come perno del baricentro.

Sulla sponda opposta il Bisceglie incontra difficoltà nel trovare spazi liberi pur intensificando la compattezza tra la trequarti e il reparto offensivo.

E’ ancora il Catania a impegnare la difesa nerazzurra al minuto 78 con Beleck, il quale si libera dal pressing e calcia senza potenza ma Messina afferra senza difficoltà.

Il Bisceglie spaventa gli etnei al minuto 91 quando, dopo la conclusione di Zibert murata dalla difesa, Gatto recupera palla ma calcia alto spedendo la sfera sugli spalti.

Sullo scadere dei quattro minuti di recupero concessi la squadra pugliese resta in dieci uomini in seguito alla doppia ammonizione rimediata da Montero.

Termina sul punteggio di zero a uno il confronto al “Ventura” tra Bisceglie e Catania.

Dunque i rossazzurri ottengono la terza vittoria esterna consecutiva blindando il sesto posto in classifica considerevole in ottica playoff.

Diversamente si complica il discorso salvezza per il Bisceglie che non riesce a scavalcare il terzultimo posto in classifica subendo la quarta sconfitta interna del 2020.

BISCEGLIE-CATANIA 0-1

BISCEGLIE (3-4-1-2): Casadei (57′ Messina); Karkalis, Joao Silva, Diallo; Mastrippolito (83′ Longo), Zibert, Trovade (68′ Rafetraniaina), Petris (82′ Ungaro); Ferrante (68′ Nacci); Gatto, Montero.

A disp. di Mancini: Messina, Murolo, Tarantino, Nacci, Abonckelet, Rafetraniaina, Armeno, Ungaro, Dellino, Longo, Tessadri.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente (46′ Biagianti); Capanni (65′ Biondi), Curcio, Di Molfetta (78′ Manneh); Beleck (85′ Esposito).

A disp. di Lucarelli: Martinez, Marchese, Esposito, Saporetti, Di Grazia, Biagianti, Welbeck, Manneh, Biondi, Curiale.

ARBITRO: Michele Di Cairano (Ariano Irpino)

AMMONIZIONI: Vicente (CT), Capanni (CT), Silvestri (CT)

ESPULSIONI: Montero (BIS)

RECUPERO: /; 4′ s.t.

MARCATORI: 63′ Salandria (CT)