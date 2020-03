Bisceglie-Catania, tra salvezza e playoff. Il match valevole per la trentesima giornata di campionato è in programma domenica 8 marzo ore 15 stadio "Gustavo Ventura" di Bisceglie.

Bisceglie-Catania, tra salvezza e playoff. Dopo la vittoria casalinga all’ultimo respiro contro la Vibonese, il Catania prepara il prossimo match in trasferta.

Ad accogliere la compagine rossazzurra sarà il Bisceglie, formazione attualmente relegata ai piani bassi della classifica.

Per gli etnei si tratta di una trasferta tanto complessa quanto interessante, sebbene gli obiettivi perseguiti dalle due compagini si differenzino notevolmente.

Sulla sponda pugliese il Bisceglie, al momento in terzultima posizione in classifica, non sta riuscendo a esprimere un gioco incisivo.

In casa nerazzurra la vittoria in casa manca dal 22 gennaio, data in cui i pugliesi si imposero per uno a zero sul Rende.

Sebbene il Bisceglie disti 15 punti dalla Paganese, squadra al quindicesimo posto, il discorso salvezza si complica ma non è da escludere.

Per quanto concerne il Catania, certamente le aspettative sul match di domenica assumono una caratura meno gravosa.

Archiviata la vittoria esterna in casa del Picerno, i rossazzurri stanno attraversando un buon periodo di forma dimostrando compattezza e solidità.

Tuttavia, nonostante sia un elemento a sfavore di entrambi gli avversari, la mancanza del pubblico sugli spalti del “Ventura” potrebbe influire sulla gara.

Non tanto in virtù del sostegno in trasferta in sè ma piuttosto per la possibilità di replicare il sodalizio ritrovato tra tifosi e squadra, punto di forza degli etnei.

Al di là delle conseguenze extracalcistiche, il Catania può sfruttare il confronto con il Bisceglie per rinsaldare il target playoff e allungare le distanze in classifica.