Coronavirus, contagiato medico catanese. Il cardiologo in servizio all’ospedale di Enna era stato a contatto con bergamaschi: sospesa l’attività nel reparto.

Coronavirus, medico catanese contagiato. Tra le persone che ha contratto il Covis-19 in Sicilia individuato anche un medico catanese.

Il professionista lavora nel reparto di cardiologia all’ospedale Umberto I di Enna. L’uomo si trova in quarantena nella sua casa di Catania.

Secondo quanto si è appreso, il contagio sarebbe avvenuto per contatti avuti con persone di Bergamo.

L’attività del reparto di cardiologia dell’ospedale di Enna è stata temporaneamente sospesa, a scopo precauzionale, fino alla completa ‘sanificazione’.

Sono in corso riscontri epidemiologici su una ventina di persone, tra medici e infermieri, e si sta lavorando per trovare personale di rinforzo per riattivare i servizi in reparto.

Intanto, si potrebbero riaprire presto le porte dell’hotel Mercure di Palermo per il gruppo di turisti bergamaschi che è in quarantena.

I visitatori settentrionali si trovano nell’albergo dal 25 febbraio scorso dopo che alcuni di loro sono risultati positivi al Coronavirus.

In particolare il responso dei nuovi tamponi di controllo eseguiti su di loro sono risultati tutti negativi.

Nell’Isola i tamponi effettuati fino ad oggi sono 440. Ventuno campioni risultati positivi sono stati trasmessi all’Istituto superiore di Sanità.

Sei persone sono ricoverate, quindici in isolamento e in questo caso si attende la conferma dei test già eseguiti nei laboratori regionali di riferimento.