Coronavirus, confermata chiusura scuole e atenei. Lezioni sospese a partire da domani sino al 15 marzo. Il ministro Bonetti: «Sostegno economico per le famiglie».

Coronavirus, confermata chiusura scuole e atenei. Da domani al 15 marzo scuole e università chiuderanno i battenti.

Intanto, al municipio di Catania è in corso un vertice sull’emergenza.

Partecipano il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza e,

i manager delle aziende ospedaliere cittadine e dell’Asp3. Al termine è prevista la conferenza stampa.

La conferma ufficiale di quanto filtrato già nel primo pomeriggio è stata divulgata dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a Palazzo Chigi.

Afferma il ministro:

«Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e,

abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo».

ha spiegato la Azzolina affinché:

«l’impegno del servizio pubblico essenziale continui anche fornito a distanza».

Conclude il ministro:

«E’ una decisione di impatto spero che gli alunni tornino al più presto a scuola».

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento, ha evidenziato:

«In questo momento siamo concentrati ad adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione,

perché il sistema sanitario per quanto efficiente ed eccellente rischia di andare in sovraccarico per la terapia intensiva e sub-intensiva».

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie è intervenuto anche il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti che ha detto:

«Sappiamo che la chiusura delle scuole comporta la necessità di riorganizzare la vita familiare».

«Ho già proposto misure di sostegno e aiuto alle famiglie: sostegno economico per le spese di babysitting ed estensione dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori».

Infine, sottolinea la Bonetti:

«Una particolare attenzione la dobbiamo alle famiglie del personale sanitario che è mobilitato a servizio di tutta la popolazione.

«Sono certa che sapremo mettere in campo rigore e serietà».