Suore Clarisse, incontri per una nuova evangelizzazione. Giovedì 5 marzo nel monastero “San Giuseppe” in San Gregorio (Catania), si svolgeranno degli incontri periodici per parlare di Gesù.

Don Antonino Rubino SdB afferma:

«Conoscete veramente il Dio in cui credete o che contestate con gli interrogativi che vi ponete su di Lui, sulla vostra vita insoddisfatta oppure sul perché della sofferenza, o del male che c’è nel mondo?»

Aggiunge la Madre Abbadessa:

«Solo Dio può riempire il nostro cuore, dissetare la sete di verità che ci portiamo dentro…

Proviamo a conoscere le Sue risposte, a fare silenzio per ascoltare la sua Parola.

«Vi darò un cuore nuovo, un cuore di carne»

Nella foto l’ingresso della chiesa del monastero San Giuseppe

Conclude madre Chiara, come tanti la conoscono:

«Vi invitiamo nel nostro monastero intitolato a San Giuseppe,

giovedì 5 marzo alle ore 19 per partecipare al primo di una serie di incontri».

«Ascolteremo un uomo di Dio che prova e cerca di rispondere a domande nascoste e preziose.

Il monastero si trova a San Gregorio, comune in provincia di Catania, via Piave 6».

Per informazioni è possibile telefonare allo 095.504648.