Coronavirus Catania, casi sospetti tra docenti Agraria. Sospese lezioni nella facoltà di Agraria del capoluogo etneo. Forse docenti provenienti da Udine contagiati.

Coronavirus Catania, casi sospetti tra docenti Agraria

Coronavirus Catania, casi sospetti tra docenti Agraria. Continua a mantenersi alta la vigilanza sul coronavirus in Sicilia.

L’università di Catania ha disposto, a scopo precauzionale, la sospensione delle lezioni del dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente, di via Santa Sofia.

La disposizione dopo i controlli avviati su docenti della facoltà che avevano partecipato a un congresso a Udine assieme a persone poi risultate contagiate dal coronavirus.

Gli esiti dei tamponi, effettuati soltanto a scopo preventivo e non per il manifestarsi di sintomi, non sono ancora noti.

In Sicilia vi sarebbero altri tre casi sospetti di coronavirus registrati ieri due a Catania e uno a Palermo.

I tamponi risultati positivi sono stati trasmessi dalla Regione Siciliana all’Istituto superiore di sanità per l’eventuale responso.

Il nuovo caso sospetto segnalato dal Policlinico di Palermo riguarda una delle persone che fanno parte della comitiva di turisti bergamaschi in quarantena nell’hotel Mercure.

Dei tre nuovi casi per i quali si aspetta il responso dell’Iss solo una persona si trova ricoverata in ospedale nel Catanese, gli altri due non presentano sintomi.

In totale in Sicilia sono 10 le persone sotto osservazione tra chi ha il virus conclamato e chi rientra tra i sospetti:

Tre persone ricoverate (una a Palermo e due a Catania), 4 asintomatici o guariti di cui 2 a Palermo, 1 a Ragusa e 1 a Catania e tre sospetti.