Cadavere rinvenuto a Vittoria nel ragusano. Il corpo senza vita di una persona trovato in un appezzamento di terreno in via San Giuseppe Lo Sperso.

Il rinvenimento è avvenuto nella zona periferica di Vittoria, comune in provincia di Ragusa, dove si trova il mercato ortofrutticolo e in prossimità della circonvallazione.

Dalle prime indiscrezioni, sembra si tratterebbe del cadavere di un uomo.

Al momento però, considerate le condizioni di deterioramento del corpo, non è stato possibile identificarlo.

Sul luogo sono intervenuti agenti della Polizia e il personale della scientifica che ha eseguito i rilievi. Subito sono iniziate le indagini sulle cause della morte.