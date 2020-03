Catania-Vibonese 2-1, Mazzarani risolve. Sullo scadere dei novanta minuti il Catania riesce a ribaltare le sorti del match grazie all'intuizione sotto porta di Mazzarani. La Vibonese tiene botta all'offensività etnea senza tuttavia incidere particolarmente nella seconda frazione di gioco.

Catania-Vibonese 2-1, Mazzarani risolve

Catania-Vibonese 2-1, Mazzarani risolve. Il Catania, reduce dalla vittoria esterna contro il Picerno, ospita la Vibonese allo stadio “Angelo Massimino”.

I padroni di casa scendono in campo con il 4-2-3-1. Titolare last minute tra i pali Miguel Martinez, indisposizione fisica per Furlan che rimane in panchina.

Nel quartetto difensivo confermato Francesco Salandria e Giovanni Pinto sulle fasce assieme al blocco Mbende-Silvestri.

Sulla mediana avanzata per coprire il reparto arretrato spazio a Giuseppe Rizzo e Bruno Vicente.

Mister Lucarelli sceglie ancora Davide Di Molfetta in posizione di playmaker accompagnato dagli esterni Kevin Biondi e Gabriele Capanni.

In attacco confermato il trequartista Alessio Curcio adattato a centravanti come accaduto nello scorso match contro il Picerno.

Per la Vibonese mister Facciolo schiera il 4-3-3. Confermato l’estremo difensore classe 1999 Stefano Greco.

Poker di difesa composto dai terzini Mariano Del Col e Amir Mahrous e dai centrali Andrea Malberti ed Errico Altobello.

Centrocampo rossoblu formato dai mediani Mario Pugliese e Franco Signorelli a supporto del regista Davide Petermann.

Nel reparto offensivo titolare la prima punta Nicolas Bubas sostenuto da Giorgio Tumbarello e Michele Emmausso in posizione esterna.

Dinamismo e compattezza sul fronte etneo caratterizzano i primi quarantacinque minuti del match.

Per buona parte del primo tempo il Catania riesce a esprimere un gioco a viso aperto che permette ai rossazzurri di capitalizzare numerose verticalizzazioni.

Passano soltanto due minuti dall’inizio di gara quando la formazione siciliana conquista un calcio di rigore.

Dopo l‘uscita fuori posto di Greco su Curcio nell’intento di rubargli il pallone, il trequartista etneo spiazza il portiere rossoblu dal dischetto e sigla la rete dell’uno a zero.

Il Catania insiste in area avversaria anche al minuto 11 con Di Molfetta, il quale calibra il tiro rasoterra dalla distanza che sfiora il palo, nessuno aggancia la sfera sotto porta.

Gli etnei non sfruttano una clamorosa occasione per raddoppiare al minuto 13 quando Curcio, lanciato in area da Biondi, riceve la respinta di Greco a tu per tu.

La prima reazione della Vibonese si verifica al minuto 24 con Emmausso che, lasciato solo dalla difesa etnea, di fronte Martinez spedisce la palla al lato della porta.

I calabresi ci riprovano al minuto 32 sulla punizione calciata da Petermann, stavolta Martinez neutralizza prodigiosamente in volo la sassata del regista rossoblu.

Così come cresce l’intensità della partita cresce anche qualche scintilla di nervosismo tra le due compagini adesso impegnate in ripartenze insidiose.

Tuttavia le sorti del match vengono ribaltate al minuto 36 dopo che la Vibonese riesce a pareggiare i conti.

In questa occasione Emmausso approfitta dello scambio da destra con Del Col in area e beffa Martinez a tu per tu insaccando la rete dell’uno a uno.

Al rientro dagli spogliatoi mister Facciolo decide di innescare più propositività in campo facendo entrare Tito, Ciotti e Bernardotto.

Sul fronte opposto mister Lucarelli cerca una maggiore stabilità in fase di possesso palla schierando in campo Manneh, Welbeck e Beleck per Capanni, Di Molfetta e Curcio.

Nel corso del secondo tempo le due compagini appaiono più focalizzate sul gioco nella metà campo pur non rinunciando agli innesti offensivi.

Se la Vibonese chiude le marcature in zona arretrata, il Catania punta a sfondare le linee avversarie cercando lo spiraglio sulle fasce per impegnare gli avversari.

Dopo la punizione di Vicente sopra la traversa al minuto 59, gli etnei bussano alla porta dei rossoblu al minuto 64.

In questa occasione Biondi, sul cross dalle retrovie di Salandria, spinge la palla in rete a distanza ravvicinata ma viene fischiata la sua posizione di offside.

Negli ultimi istanti del match è sempre il Catania a insidiare i reparti avversari sfruttando le ripartenze laterali.

Esauritosi fuori il guizzo rasoterra di Salandria dalla distanza al minuto 87 dopo un recupero palla, i rossazzurri ribaltano la gara al minuto 88.

Mazzarani, agganciando lo scambio dentro con Pinto, beffa Greco all’angolino sinistro rasoterra di prima e sigla il goal del due a uno.

L’ultima occasione pericolosa degli etnei avviene nel secondo dei quattro minuti di recupero.

Sul tandem Mazzarani-Manneh è l’esterno etneo a provare la conclusione angolata ma il portiere rossoblu spazza in tuffo.

Termina dunque sul punteggio di due a uno il confronto al “Cibali” tra Catania e Vibonese grazie al guizzo decisivo di Mazzarani sul finale.

Contro una Vibonese assuefatta all’effetto sorpresa avversario, il Catania torna alla vittoria in casa mancante dal 22 gennaio conquistando tre punti preziosi in ottica playoff.

CATANIA-VIBONESE 2-1

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Salandria, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo (71′ Mazzarani), Vicente; Biondi (71′ Biagianti), Di Molfetta (53′ Welbeck), Capanni (53′ Manneh); Curcio (53′ Beleck).

A disp. di Lucarelli: Furlan; Pino, Esposito, Saporetti, Di Grazia, Biagianti, Welbeck, Frisenna, Giuffrida, Manneh, Mazzarani, Beleck.

VIBONESE (4-3-3): Greco; Del Col (46′ Tito), Malberti (73′ Sgambati), Altobello, Mahrous (46′ Ciotti); Pugliese, Petermann, Signorelli (46′ Bernardotto); Tumbarello, Bubas (74′ Prezzabile), Emmausso.

A disp. di Facciolo: Mengoni; Ciotti, Sgambati, Tito, Raso, Prezzabile, Battista, Napolitano, Taurino, Bernardotto, Di Santo, Berardi.

ARBITRO: Gianpiero Miele (Nola)

AMMONIZIONI: Rizzo (CT), Emmausso (VV), Curcio (CT), Pugliese (VV), Manneh (CT), Sgambati (VV)

RECUPERO: /; 4′ s.t.

MARCATORI: 3′ rig. Curcio (CT); 36′ Emmausso (VV); 88′ Mazzarani (CT)