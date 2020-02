Lucarelli: «Momento da replicare» - intervista. L'allenatore etneo approfondisce la crescita della squadra: "Ennesima conferma che la squadra sa soffrire, oggi c'è il piacere di soffrire: più si soffre, più bella è la vittoria".

Lucarelli: «Momento da replicare» – intervista. Nell’odierna conferenza pre-gara a Torre del Grifo mister Lucarelli ha analizzato l’imminente match contro la Vibonese.

L’allenatore rossazzurro ha evidenziato il momento positivo vissuto attualmente dagli etnei ponendo l’attenzione su caratteristiche vincenti da replicare.

Queste le parole di Lucarelli:

“Quando ti viene a mancare una figura di riferimento, che io preferisco perchè con una sola bocca di fuoco diventa problematico, si deve ragionare di reparto”.

“Un esempio è il Benevento dove non c’è un giocatore che abbia fatto doppia cifra”.

“Chi segna segna, non ho preferenze, l’importante sarà cercare di fare una partita importante dove dobbiamo essere concreti come contro il Picerno”.

Focus sulla Vibonese, avversario ostico della categoria:

“I rischi di questa partita sono di incontrare una squadra con un calcio molto propositivo e ad altissima velocità”.

“Dipende quale sarà il nostro approccio, se sarà quello di Picerno avremo problemi”.

“Se sarà quello di Reggina e Ternana avremo maggiori chance per metterli in difficoltà”.

“Sono una squadra in salute, però più aumenta il coefficiente di difficoltà, più i ragazzi si esaltano”.

Analizzato in spogliatoio il confronto d’andata, il tecnico puntualizza:

“Penso che i ragazzi non abbiano bisogno di raccomandazioni particolari, frasi motivanti, tanti urli di battaglia”.

“L’immagine dei tifosi che se ne vanno al minuto 64 nella gara d’andata è l’emblema della partita di domani”.

Soluzioni tattiche da adottare:

“Possiamo andare in difficoltà col 3-5-2 se non siamo reattivi, giocare 3 contro 3 vorrebbe dire perdere le distanze”.

“Uno degli aspetti importanti è la transizione positiva”.

Prosegue Lucarelli:

“Cerco solo di portare la mia esperienza di vita e di campo ai giocatori, dico sempre che ci sono leggi non scritte in mezzo al campo”.

“C’è bisogno che tutti abbiano il sorriso”.

“Mercoledì avevo solo paura dell’errore individuale, il campo lo stavamo tenendo bene anche se ci siamo abbassati troppo”.

“I cinque cambi hanno avuto difficoltà a entrare in partita”.

“Quelli che erano dentro avevano vissuto gli errori dei primi venticinque minuti ed erano stati bravi a ribaltarla,

“da fuori non si aveva questa percezione, a parte Esposito, gli altri hanno tardato a capire il contesto della partita”.

Sull’assenza di gol in casa:

“Ci siamo bloccati ma nel doppio confronto con la Ternana e con la Reggina abbiamo trovato squadre messe dietro la linea della palla”.

“Dobbiamo crescere in cattiveria e presenza in area di rigore, attaccare la porta in maniera decisa credendo nell’errore dell’avversario”.

Conclude Lucarelli:

“In trasferta le mie squadre hanno sempre vinto tanto perchè non chiedo differenza d’identità tra casa e fuori”.

“Non capisco perchè ci debba essere questa differenza di essere più forti in casa e ho sempre cercato di trasmetterlo ai giocatori”.

“In trasferta è sempre un’occasione, poi le partite vengono preparate alla stessa maniera, è una questione di mentalità”.

“Anzi, in trasferta c’è da accogliere dei vantaggi e capitalizzarli, vantaggi che in casa non hai”.

