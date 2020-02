lavoratori Coop in agitazione a Gravina. Protesta di 400 dipendenti davanti all’ipermercato Katanè. Sindacati «Che fine ha fatto l’accordo del 2017?». «Azienda in silenzio».

Lavoratori Coop in agitazione a Gravina. La protesta si svolge di fronte all’ipermercato Katanè di Gravina di Catania.

Sciopero e sit-in dei 400 tra lavoratrici e lavoratori della Coop Alleanza 3.0.

La protesta proclamata dalle segreterie provinciali di Catania Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

La Cooperativa aveva sottoscritto un accordo regionale Nel settembre 2017, dove,

oltre a impegnarsi nel trovare soluzioni di abbassamento del costo del lavoro attraverso ammortizzatori sociali,

disponibilità a orari flessibili a garanzia della produttività dei centri catanesi e a un piano di sviluppo che doveva prevedere l’apertura di nuovi punti vendita di prossimità nel territorio.

Ad oggi però nulla è completato in alcuna di queste direzioni.

I segretari generali della Filcams Cgil Catania, Davide Foti, e Giacomo Rota, Cgil Catania scrivono:

«A pochi mesi dalla scadenza dell’accordo quadro regionale la preoccupazione è forte».

Aggiungono i sindacalisti:

«Non si hanno certezze di piani di sviluppo da parte di Coop nel territorio e ciò non può essere la risposta ai sacrifici personali ed economici dei lavoratori,

che hanno operato in un clima di flessibilità forzata proprio per aiutare la produttività aziendale».

Concludono Foti e Rota:

«Ricevono in cambio un silenzio indecoroso per la città e per i clienti».

«Lo sciopero e il sit-in hanno l’obiettivo di svegliare le sensibilità della cooperativa e riportarla nella strada della trasparenza e,

della responsabilità sociale. Bomba sociale pronta a esplodere».