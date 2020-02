Mafia, foto neonato coperto di soldi. Così gli spacciatori di cosa nostra mostravano il loro ‘potere’ sui social. Arrestate dai Carbinieri sei persone.

Furti e mafia, foto neonato coperto di soldi

Furti e mafia, foto neonato coperto di soldi. Blitz dei Carabinieri nell’operazione antimafia denominata ‘La Cosa’.

In sei gestivano tre importanti ‘piazze di spaccio’, nei rioni ‘Pigno’, Librino ‘Fossa dei leoni’ di Catania e a Francofonte (Siracusa).

I proventi servivano a mantenere in carcere esponenti del clan Cappello-Bonaccorsi.

Il sestetto è stato arrestato dai Carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo.

I Militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere,

emessa dal gip su richiesta della Dda che ipotizza a vario titolo i reati di associazione mafiosa e spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno degli indagati per vantarsi della sua ‘posizione economica’,

ha fotografato il proprio figlio, un neonato, nella sua culla coperto di banconote.

Le indagini sono iniziate da un ramo dell’operazione ‘Notti bianche’ dei Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania.

Gli investigatori si sono concentrati su una banda specializzata in furti di bancomat e si sono avvalse di intercettazioni e dichiarazioni di pentiti.

Il gruppo gestiva un vasto spaccio di marijuana e cocaina ed era in possesso di armi da guerra.

I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere sono:

Alfredo Blancato, 37 anni, Sebastiano Miano, 26, Salvatore Musumeci, 26, Federico Silicato, 31, Sebastiano Castiglia, 32, Gaetano Spataro, 25.

Le indagini, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania e

condotte dalla Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania nei mesi di gennaio- marzo 2018.

Gli accertamenti hanno preso spunto da una precedente indagine denominata “Notti Bianche” che aveva consentito di individuare l’esistenza di una banda.

Questo gruppo criminale era capeggiato da appartenenti al clan “Cappello- Bonaccorsi”,

dedito ai furti con la tecnica della “spaccata/esplosione” dei bancomat/postamat, nel territorio di Catania, Siracusa ed Enna.

Le operazioni effettuate con intercettazioni e pedinamenti e grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Le indagini hanno permesso di scoprire il traffico di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno definito nel dettaglio:

la struttura, le posizioni di vertice, i ruoli dei singoli membri, nonché le dinamiche.

Definito il sistema con cui il gruppo operava e gestiva il commercio e lo spaccio di stupefacenti.

I luoghi erano posizionati su tre siti di interesse:

una piazza di spaccio era gestita a Francofonte (SR) da Sebastiano Castiglia.

Gli altri due luoghi di smercio erano attivi a Catania nei quartieri:

“Pigno” (gestito da Sebastiano Miano e Alfredo Blancato) e Librino nella “Fossa dei Leoni” (gestito da Rosario Ragonese e Maurizio Girone).

Le indagini hanno consentito di accertare che i proventi derivanti dall’attività illecita di traffico di marijuana e cocaina,

erano usati per mantenere in carcere i detenuti e per favorire gli interessi del clan Cappello- Bonaccorsi.

Secondo gli investigatori, i capi avevano disponibili armi da guerra.