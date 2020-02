Catania-Vibonese, segnare goal in casa. Il match tra le due compagini valevole per la ventinovesima giornata di campionato è in programma domenica 1 marzo alle 15:30 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania-Vibonese, segnare goal in casa. Il cammino dei rossazzurri sembra aver assimilato un cambiamento positivo che ha risollevato il morale dell’ambiente.

In ottica la playoff è stata fondamentale per la vittoria in casa del Picerno.

Intanto il Catania ha ritrovato il successo esterno dopo la gara del “Menti” contro la Cavese.

Adesso il prossimo avversario dei siciliani è la Vibonese, formazione ostica anch’essa alla ricerca di un buon posizionamento nella regular season.

Il match tra le due compagini valevole per la ventinovesima giornata di campionato,

è in programma domenica 1 marzo alle 15:30 allo stadio “Angelo Massimino”.

Sicuramente non si tratta di un confronto passeggero vista la differenza di tre punti che intercorre tra il Catania settimo in classifica e la Vibonese al nono posto.

Per quanto concerne la squadra calabrese, è da evidenziare il momento particolarmente prolifico attualmente vissuto dai leoni rossoblu.

Nelle ultime tre partite la Vibonese ha conseguito una striscia consecutiva di vittorie,

tra cui una fuori casa contro la Casertana, totalizzando sette goal.

Un dato che dimostra il notevole spirito combattivo adottato dai calabresi,

i quali nella gara d’andata del “Luigi Razza” si sono imposti sui rossazzurri per cinque a zero.

Sebbene la Vibonese abbia ottenuto un solo successo in trasferta nel girone di ritorno,

il match di domenica potrebbe risultar d’aiuto per agganciare i piani alti del tabellone.

D’altro canto la solidità della Vibonese non dovrebbe rappresentare un timore per il Catania.

La formazione etnea nelle ultime gare è riuscita a mettere in mostra potenzialità inaspettate che hanno determinato una piccola ripresa.

In seguito ai tre pareggi di fila a reti inviolate accumulati al “Cibali”,

si aggiunge l’obiettivo di replicare l’incisività esterna anche di fronte ai propri sostenitori.

L’ultima vittoria casalinga del Catania risale al 22 gennaio quando la squadra di mister Lucarelli sconfisse l‘Avellino sul punteggio di tre a uno.

Un elemento che potrebbe giovare a tal scopo è il supporto ritrovato dei tifosi rossazzurri.

Particolare fattore già elogiato dall’allenatore livornese alla vigilia di Catania-Ternana.

Dunque dinnanzi al Catania si presenta un’ulteriore possibilità per scalare la classifica.

E quindi approfittare del periodo positivo così da consolidare il traguardo dei playoff.