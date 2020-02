Picerno-Catania 1-2, rimonta nel primo tempo. I rossazzurri rispondono all'iniziale svantaggio capitalizzato da Santaniello al minuto 17 e conquistano la seconda vittoria esterna nel girone di ritorno. Nonostante la sconfitta, il Picerno non complica momentaneamente il cammino per la salvezza in campionato.

Picerno-Catania 1-2, etnei rimontano

Picerno-Catania 1-2, etnei rimontano. Il Catania sfida il Picerno allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza.

La formazione di casa scende in campo con il 3-5-2. Tra i pali titolare l’ex Sicula Leonzio Pasquale Pane.

Tridente difensivo composto da Giusto Priola a sinistra e Filippo Lorenzini a destra con Manuel Ferrani in mezzo.

Sulle corsie esterne lunga corsa affidata a Lorenzo Melli e Tommaso Squillace.

Centrocampo rossoblu formato dai mediani Tanasiy Kosovan e Francesco Pitarresi a supporto del regista Mario Vrdoljak.

In attacco mister Giacomarro sceglie i due centravanti Emanuele Santaniello e Giacomo Cecconi.

Per il Catania il tecnico Cristiano Lucarelli adotta il consueto 4-2-3-1. Confermato l’estremo difensore Jacopo Furlan.

Nel quartetto difensivo inamovibili i terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto, al centro ancora titolare il blocco Mbende-Silvestri.

Sulla mediana etnea l’allenatore etneo schiera Giuseppe Rizzo e Marco Biagianti, quest’ultimo al ritorno dal primo minuto.

In posizione di esterni confermati Kevin Biondi e la novità Gabriele Capanni alla prima da titolare, sulla trequarti spazio a Davide Di Molfetta.

Reparto offensivo rossazzurro assestato da Alessio Curcio adattato a prima punta a causa dell’infortunio nel riscaldamento pre-gara di Maks Barisic.

Si prospetta sin da subito una gara combattuta e dinamica grazie al gioco a viso aperto impostato dalle due squadre.

Nei primi minuti di gara il Picerno sembra possedere quella marcia in più per insidiare gli avversari prevalendo in fase di attacco.

Così al quarto minuto i rossoblu conquistano una punizione pericolosa al limite dell’area in seguito alla spinta di Calapai su Cecconi lanciato dentro da Vrdoljak.

In questa occasione Furlan, dopo il tiro di Vrdoljak sulla barriera, respinge in calcio d’angolo la ribattuta di Pitarresi in due tempi.

La formazione etnea rischia di subire lo svantaggio anche all’ottavo minuto quando Pinto neutralizza sulla linea la sassata rasoterra di Cecconi.

La propositività del Picerno viene concretizzata al diciassettesimo, minuto in cui la squadra lucana si porta in vantaggio.

Santaniello, sul cross da sinistra di Squillace, entra in area scavalcando Furlan a tu per tu e appoggiando in rete il tap in vincente che vale per il gol dell’uno a zero.

Per buona parte del primo tempo si evidenzia un notevole possesso palla sulla metà campo da parte di entrambe le compagini.

Nonostante il vantaggio del Picerno, il Catania non rinuncia alle transizioni esterne tentando spesso di sfondare la compattezza avversaria in zona arretrata.

La formazione rossoblu impegna la difesa etnea anche al minuto 32 quando Pitarresi prova il cross in area per Santaniello ma l’attaccante lucano non aggancia la sfera.

Il Picerno spreca una clamorosa occasione al minuto 36 con Kosovan il quale, sullo scambio ancora con Pitarresi, svirgola il tiro senza centrare lo specchio della porta.

Il Catania non demorde e riesce a pareggiare i conti al minuto 37 sugli sviluppi di un corner.

Curcio, approfittando della sponda a sinistra di Silvestri sotto porta, si libera dal pressing e di scivolata insacca sotto la traversa la conclusione potente dell’uno a uno.

Per il trequartista etneo arrivato nel mercato di gennaio si tratta del primo gol in maglia rossazzurra.

La squadra siciliana assume maggior coraggio e riesce a ribaltare le sorti del match al minuto 40 siglando il gol del raddoppio su calcio di rigore.

Dopo l’atterramento irregolare di Priola su Di Molfetta in area è Curcio a presentarsi sul dischetto e a spiazzare Pane con un tiro centrale firmando così la personale doppietta.

Trascorso il break dai primi quarantacinque minuti il Catania mantiene costanza offensiva al minuto 51 quando Di Molfetta prova il tiro a giro superando l’angolino destro.

La reazione del Picerno si verifica al minuto 54 con Vanacore che sfiora il palo di testa approfittando dell’affondo in corsia sinistra di Guerra.

I lucani ci riprovano al minuto 56 con Kosovan, il quale calibra il tiro dalla distanza ma non trova la porta.

Sfumato il destro a giro di Biagianti al minuto 61, è di nuovo il Picerno ad avvicinarsi al pareggio al minuto 66.

I rossoblu conquistano una punizione importante a ridosso dell’area, Nappello si coordina per la conclusione sotto al “sette” ma per un soffio il pallone termina fuori.

In questi minuti il Picerno, pur rendendosi in più occasioni insidioso, fatica a trovare spazi mantenendo ad ogni modo grande solidità tra i reparti.

Sulla sponda opposta il Catania gestisce degnamente il vantaggio eccellendo nella copertura difensiva e impedendo le ripartenze avversarie.

La squadra lucana prova a beffare gli etnei al minuto 84 con Pitarresi che tenta la conclusione forte da fuori area spedendo però il pallone a lato della porta.

I lucani impensieriscono il Catania nuovamente al minuto 89 quando Nappello si ritrova la sfera tra i piedi e calcia centrale ma Furlan blocca senza difficoltà.

Nonostante la costante avanzata, il Picerno non sfrutta al meglio i cinque minuti di recupero concessi non riuscendo a rimontare un match tanto combattuto quanto sudato.

Dunque il Catania torna alla vittoria esterna che mancava dalla sfida del “Menti” contro la Cavese e aggancia il settimo posto in classifica.

PICERNO-CATANIA 1-2

PICERNO (3-5-2): Pane; Priola, Ferrani, Lorenzini; Melli (52′ Vanacore), Kosovan (87′ Donnarumma), Vrdoljak (53′ Esposito), Pitarresi, Squillace (53′ Guerra); Santaniello, Cecconi (64′ Nappello).

A disp. di Giacomarro: Cavagnaro, Fontana, Zaffagnini, Vanacore, Brumat, Romizi, Donnarumma, Guerra, Ruggieri, Ripa, Nappello, Esposito.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Biagianti (74′ Salandria); Capanni (58′ Welbeck), Di Molfetta (84′ Mazzarani), Biondi (59′ Esposito); Curcio (59′ Beleck).

A disp. di Lucarelli: Martinez, Esposito, Marchese, Di Grazia, Manneh, Mazzarani, Salandria, Vicente, Welbeck, Beleck, Barisic.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Ciampino)

AMMONIZIONI: Calapai (CT), Priola (PIC)

RECUPERO: 1′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: 17′ Santaniello (PIC); 37′, 41′ Curcio (CT)