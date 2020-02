Picerno-Catania, trasferta al "Viviani". Il confronto valevole per la ventottesima giornata di campionato è in programma mercoledì 26 febbraio alle 15:00 allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza.

Picerno-Catania, trasferta al “Viviani”. Dopo il terzo risultato consecutivo a reti inviolate ottenuto al “Massimino”, il Catania prepara il prossimo match esterno.

Il prossimo avversario dei rossazurri sarà il Picerno, formazione neo-promossa già affrontata per la prima volta nella storia nel girone d’andata.

Il confronto valevole per la 28ma giornata di campionato è in programma mercoledì 26 febbraio alle 15 stadio “Alfredo Viviani” di Potenza.

Match delicato per entrambe le compagini alla ricerca della scalata in classifica, seppur con obiettivi differenti.

Per quanto concerne la formazione lucana, il Picerno proviene da un risultato importante contro il Bisceglie tenendo ancora vive le speranze di salvezza.

I rossoblu, attualmente in sedicesima posizione, lottano per abbandonare la zona playout e coronare un risultato storico mai raggiunto.

Per i lucani la salvezza dista soltanto due punti, avendo così a disposizione,

il prossimo match casalingo per dimostrare grande spirito agonistico ai fini della salvezza.

Rispetto all’anno passato, il 2020 per il Picerno sta rappresentando un punto di svolta,

tale da archiviare le disfatte che, tuttavia, si sono rivelate determinanti in corso d’opera.

Nonostante le sconfitte contro Viterbese e Bari, i rossoblu hanno ottenuto tre pareggi di fila a inizio febbraio e due vittorie contro Rieti e Cavese.

Discorso articolato diversamente per il Catania, al momento in ottava posizione in classifica dopo il recente pareggio in casa contro la Ternana.

I rossazzurri non agguantano la vittoria esterna dal 9 febbraio, giorno in cui gli etnei hanno sconfitto la Cavese al “Menti” di Castellammare di Stabia.

Sebbene nelle ultime gare il Catania abbia affrontato compagini competitive, la trasferta in casa del Picerno nasconde profili invitanti.

Da un lato la gara di mercoledì 26 febbraio potrebbe portare costanza all’impegno messo sinora in mostra al “Cibali”, soprattutto sul profilo psicologico.

Dall’altro gli etnei affrontato una formazione impegnata a ricostruire fondamenta logorate strada facendo in un match tanto ostico quanto imprevedibile.