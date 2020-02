Ospedale San Marco Catania, stabilizzati 30 medici. I sindacati: ««Apprezziamo il riconoscimento del diritto anche per i lavoratori con contratti flessibili».

Ospedale San Marco Catania, stabilizzati 30 medici. La Ugl Sicilia, con i segretari delle federazioni Sanità e Medici,

Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri, esprimono «soddisfazione per il risultato raggiunto».

Con una delibera, ai sensi della legge Madia, l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico-San Marco di Catania ha stabilizzato poco più di 30 dirigenti medici.

Affermano i sindacalisti Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri:

«Abbiamo appreso con gioia che le nostre rivendicazioni sono state colte dall’amministrazione del Policlinico dopo che l’aveva fatto l’azienda ospedaliera Garibaldi».

«Apprezziamo il riconoscimento del diritto anche per i lavoratori con contratti flessibili, assunti in virtù del superamento del concorso per titoli ed esami,

avendo oltretutto maturato i requisiti con un rapporto di lavoro considerato assimilabile a quello subordinato all’interno dell’azienda».

Sottolineano i due rappresentanti della Ugl:

«Auspichiamo che le altre aziende sanitarie si regolino di conseguenza, immaginando di prevedere nell’ambito delle procedure di stabilizzazione anche i contratti flessibili attivati negli anni».

Concludono Urzì e Lanteri:

“Noi, intanto, come Ugl continueremo a rimanere vigili affinché nessun precario resti indietro e i nostri ospedali possano continuare ad avvalersi di professionalità già formate e rodate,

in attesa che, con il completamento degli atti aziendali, possano essere banditi nuovi concorsi».