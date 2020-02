Catania-Ternana 0-0, niente goal. La formazione rossazzurra ottiene il terzo risultato consecutivo a reti inviolate di fronte ai sostenitori del "Cibali" occupando comunque l'ottavo posto in classifica. La Ternana, pur dimostrando grande carattere e unità, non riesce a beffare gli avversari e non aggancia il podio.

Catania-Ternana 0-0, niente goal. Il Catania torna ad affrontare la Ternana allo stadio “Angelo Massimino”.

Per i rossazzurri mister Lucarelli mantiene il 4-2-3-1. Confermato l’estremo difensore Jacopo Furlan.

Nel quartetto difensivo titolari i terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e la coppia Mbende-Silvestri.

Sulla mediana spazio all’ex Reggina Francesco Salandria e all’ex Juve Stabia Bruno Vicente, dunque Marco Biagianti parte dalla panchina.

A supporto del playmaker riconfermato Andrea Mazzarani lunga corsa concessa agli esterni Davide Di Molfetta e Kevin Biondi.

Attacco catanese supportato dall’unico centravanti schierato Steve Beleck.

La formazione ospite allenata da Fabio Gallo scende in campo con il 4-3-2-1. Tra i pali torna titolare Antony Iannarilli.

Poker di difesa composto da Luca Parodi e Alessandro Celli sulle fasce e dai centrali Michele Russo e Dario Bergamelli, quest’ultimo ex rossazzurro della gara.

In posizione avanzata rispetto alla difesa il tecnico rossoverde sceglie la linea unica assestata da Fabrizio Paghera, Mattia Proietti e Antonio Palumbo.

Alle spalle della prima punta Alexis Ferrante spazio a Federico Furlan e Anthony Partipilo a supporto del reparto offensivo.

Nella prima metà del primo tempo si delineano i profili delle due compagini protagoniste di un gioco espresso soprattutto sulla metà campo in fase di possesso palla.

Grande compattezza tra i reparti e velocità di scambi caratterizzano i primi quarantacinque minuti seppur con qualche imperfezione da colmare.

Importante al quarto minuto lo squillo di prima di Partipilo alla porta etnea che viene neutralizzato senza problemi da Furlan.

Tuttavia è al decimo minuto che si scalda il pubblico del “Cibali” quando Pinto prova il tiro a giro dalla distanza che si esaurisce di poco al lato della porta.

Dopo la conclusione del terzino etneo che spaventa la Ternana, il Catania impensierisce nuovamente la difesa rossoverde al minuto 24 con Di Molfetta.

In questa occasione l‘esterno rossazzurro cerca l’angolino rasoterra ma Iannarilli gli nega la gioia del gol e respinge in corner.

La speranza per cambiare le sorti del match si verifica al trentesimo, minuto in cui Pinto viene atterrato in area da Parodi nell’intento di calciare di fronte al portiere umbro.

Il Catania conquista un calcio di rigore prezioso che, tuttavia, non viene capitalizzato da Mazzarani, il quale riceve la parata all’angolo sinistro prodigiosa di Iannarilli.

La risposta della Ternana avviene al minuto 33 quando Palumbo prova a beffare Furlan dalla distanza sul palo insidioso ma il portiere etneo respinge in corner.

Gli umbri insistono in area avversaria al minuto 39 con Ferrante che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, calcia forte al volo ma il pallone termina sugli spalti.

Al rientro dagli spogliatoi mister Lucarelli non apporta modifiche tattiche sino al minuto 55 quando Curcio sostituisce Mazzarani in posizione di regia.

Resta intatta invece la formazione rossverde che, sin dall’inizio del secondo tempo, intensifica la fase offensiva assumendo un atteggiamento più propositivo.

E’ proprio il trequartista etneo neo-entrato a sfruttare la prima occasione personale al minuto 59 calciando rasoterra ma spedendo la sfera lontano dallo specchio della porta.

Il Catania sfiora il vantaggio al minuto 63 quando Biondi, lasciato scoperto dalla difesa umbra, ne approfitta sotto porta e impegna Iannarilli ma viene fischiato l’offside.

La rivoluzione tattica sulla sponda della Ternana giunge al minuto 72 quando mister Gallo decide di far entrare in campo Verna, Marilungo, Sini e Torromino.

Impostando un assetto prevalentemente offensivo tenendo alto il baricentro, la squadra rossoverde mantiene solidità restando vigile nei reparti arretrati.

Dall’altro lato il Catania appare più dinamico nel corso di verticalizzazioni esterne che permettono agli etnei di sfondare le linee avversarie e costruire in contropiede.

L’avanzata rossazzurra prosegue al minuto 82 con Beleck che, sul cross in area di Calapai, non riesce a calciare sotto porta venendo anticipato in calcio d’angolo.

Gli etnei impegnano i rossoverdi anche al minuto 84 quando Calapai, sugli sviluppi di una ripartenza, calcia dalla distanza sfiorando la traversa.

Ciononostante non bastano tre minuti di recupero nel secondo tempo per beffare l’avversario negli istanti finali di gara.

Termina a reti inviolate il quarto confronto stagionale tra Catania e Ternana. Catania-Ternana 0-0, niente goal.

Gli etnei ottengono il terzo risultato consecutivo senza segnare nè subire reti, mentre la Ternana si allontana piano piano dalla vetta occupata dalla Reggina.

CATANIA-TERNANA 0-0

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria (79′ Biagianti), Vicente (61′ Welbeck) ; Di Molfetta (61′ Capanni), Mazzarani (55′ Curcio), Biondi (79′ Manneh); Beleck.

A disp. di Lucarelli: Martinez, Esposito, Marchese, Di Grazia, Biagianti, Welbeck, Dall’Oglio, Manneh, Barisic, Curcio, Rossitto, Capanni.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Russo, Bergamelli, Celli (72′ Verna); Paghera, Proietti (73′ Torromino), Palumbo; Furlan (73′ Marilungo), Partipilo (73′ Sini); Ferrante (85′ Vantaggiato).

A disp. di Gallo: Tozzo, Diakitè, Mucciante, Sini, Mammarella, Verna, Damian, Marilungo, Vantaggiato, Torromino.

ARBITRO: Mario Vigile (Cosenza)

AMMONIZIONI: Vicente (CT), Di Molfetta (CT), Welbeck (CT), Marilungo (TE)

RECUPERO: 1′ p.t.; 3′ s.t.

MARCATORI: /.