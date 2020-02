Lucarelli: 'domani partita da scoprire' - intervista. Alla vigilia di Catania-Ternana l'allenatore etneo non ha dubbi sulla linea da percorrere in campionato: "Ci vuole aggressività e consapevolezza di essere decisivi".

Lucarelli: ‘domani partita da scoprire’ – intervista

Lucarelli: ‘domani partita da scoprire’ – intervista. Nell’odierna conferenza stampa pre-gara a Torre del Grifo è intervenuto Cristiano Lucarelli.

Il tecnico etneo ha analizzato lo sviluppo della squadra rossazzurra ponendo l’attenzione sull’atteggiamento mentale.

Per mister Lucarelli è proprio l’approccio psicologico a potersi rivelare decisivo in partita, come dimostra il testa a testa di Coppa Italia Serie C tra Catania e Ternana.

Queste le parole dell’allenatore livornese:

“La consapevolezza più importante è quella di aver capito come interpretare questo campionato; è il tassello più importante da cui partire, il resto è una conseguenza”.

“In questo momento stiamo concretizzando poco, ci sono questi momenti durante un campionato, lì c’è da dividersi le responsabilità”.

“Dobbiamo lavorare e farlo con tranquillità, ci vuole questo livello di autostima”.

“Devo essere bravo io a farli esercitare, farli convincere che il gol è una conseguenza e non un evento straordinario”.

Tiri in porta, strategia tecnico-tattica in evoluzione:

“Abbiamo scelto centrocampisti con caratteristiche volute, era un qualcosa che volevano aggiungere alla rosa e ora abbiamo la possibilità di provare i tiri dalla distanza”.

“E’ chiaro che ora sappiamo che non dobbiamo più necessariamente solo entrare in area di rigore ma possiamo sbloccare la partita anche dalla distanza”.

Specifica Lucarelli:

“In linea generale tutti i nostri giocatori stanno avendo problemi col campo, non ha rimbalzi regolari e diventa difficile controllare la palla”.

“Abbiamo giocatori con caratteristiche importanti per entrare a gara in corso, questo non vuol dire che non potranno giocare dal primo minuto”.

Gradualmente migliora l’intesa tra squadra e tifosi allo stadio:

“Essenziale questo ritrovato feeling con i tifosi, anche gli altri anni la gente veniva allo stadio, però c’è sempre stato questo rapporto che non era unità assoluta”.

“C’era sempre un guardare prima al risultato”.

“Ora è diverso, la sensazione che abbiamo noi è che sono a prescindere con noi, oggi ci sentiamo in simbiosi. Questa situazione è come se si fosse tornati nel vecchio calcio di una volta”.

Su Barisic:

“L’ho sempre difeso come ho fatto con tutti quei giocatori che potevano darci qualcosa, domenica per la prima volta non mi è piaciuto, è entrato impaurito di essere fischiato”.

“Ha fatto un gesto sbagliato dove si è girato verso i tifosi dei distinti, è stato ripreso da me perchè non si deve fare ma è anche vero che è un ragazzo, secondo me più degli altri, attaccato”.

“Probabilmente ancora non è riuscito a entrare nel cuore dei nostri tifosi, prima o poi però riuscirà a diventare uno dei giocatori più apprezzati da parte di tutti”.

Focus sulla Ternana:

“Domani verrà una squadra per fare risultato, che vorrà riscattarsi. Non farà la stessa partita della Coppa Italia Serie C perchè non ne hanno bisogno”.

“Mi piacerebbe che i ragazzi avessero la stessa intensità e lo stesso atteggiamento di chiuderli dentro l’area di rigore o a metà campo”,

“ma c’era una squadra che doveva subire o segnare per forza”.

“Quella di domani è una partita diversa da scoprire, loro ci faranno vedere che non sono quelli della Coppa Italia Serie C”.

Prosegue Lucarelli:

“Stiamo difendendo in avanti andando a prendere l’avversario molto alto e uscendo in pressione sul portatore di palla avversario”.

“Quando sei in una situazione come la nostra devi essere propositivo, stiamo cercando di lavorare per rendere tutti i giocatori decisivi”.

“Per un discorso di playoff eventuali prima dobbiamo salvarci, dovremo fare sempre le partite per vincere, la nostra mentalità ormai deve essere offensiva”.

Conclude Lucarelli:

“Mi piace valorizzare tutti ma non sono uno che getta mai la spugna su un giocatore della propria rosa”.

“Ho sentito la fiducia, perchè per un calciatore sentire la fiducia diventa determinante, si esprime su altri livelli”.