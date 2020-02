Negozi Zara, sciopero operatori pulizie. Fissata lunedì la protesta dei lavoratori dell’appalto pulizie e piccola logistica dipendenti del Consorzio “Toro” che prestano servizio nei negozi “Zara” di Catania

Negozi Zara, sciopero operatori pulizie. Sit-in nell’area esterna del centro commerciale Etnapolis a Belpasso (dove si trova un punto vendita Zara) dalle ore 9 alle 12.

lunedì prossimo sciopereranno per l’intero turno i lavoratori dell’appalto pulizie e piccola logistica, dipendenti del Consorzio “Toro” che prestano servizio nei negozi “Zara” di Catania.

E’ già scattato lo stato di agitazione per protestare contro il licenziamento di 7 unità, contro la riduzione degli orari di lavoro per gli attuali 12 lavoratori.

Tra i motivi anche il mancato pagamento della retribuzione di gennaio, il pagamento retribuzioni oltre la data prevista dal contratto di settore.

Inoltre lamentano l’assenza di relazioni sindacali, il mancato avvio di procedura a seguito di presunte modifiche alle condizioni di appalto.

La Filcams Cgil di Catania ha trasmesso al Consorzio Toro una richiesta di chiarimenti con una convocazione per il 3 febbraio scorso.

Il sindacato segnala:

«Ad oggi nessuna risposta è arrivata, compresa quella relativa alla richiesta inoltrata a Zara,

di conoscere le reali condizioni di appalto che consentano alle parti di affrontare concretamente le criticità con trasparenza e nell’esclusivo interesse dei lavoratori».

La Filcams Cgil dice che:

«ai lavoratori viene chiesto di effettuare carico e scarico merci in orari notturni,

confermando di fatto che parte del servizio di piccola logistica è rimasto attivo.

Concludono i rappresentanti sindacali:

«Causa sciopero, non verrà svolto lavoro in sostituzione compreso quello in orario supplementare, né tanto meno verrà effettuato alcun lavoro di facchinaggio».