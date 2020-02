Catania torna ad affrontare la Ternana. Il match valevole per la ventisettesima giornata di campionato è in programma domenica 23 febbraio alle 15 allo stadio "Massimino".

Catania affronta la Ternana al Massimino. La formazione rossazzurra torna al “Cibali” per sfidare la Ternana nella gara di ritorno di campionato.

Il Catania, reduce da due pareggi casalinghi a reti inviolate contro Reggina e la formazione umbra,

incontra nuovamente i rossoverdi ma stavolta nella regular season.

Il match tra Catania e Ternana valevole per la 27ma giornata di campionato è in programma domenica 23 febbraio alle 15 allo stadio “Angelo Massimino”.

La squadra umbra, nonostante la qualificazione alla finale di Coppa Italia Serie C, sta attraversando un calo rispetto al percorso maturato nel girone d’andata.

La Ternana non ottiene una vittoria dal 29 gennaio, data in cui i rossoverdi sconfissero proprio gli etnei nella semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C.

Non un andamento certamente costante per una compagine che sta lottando per la promozione diretta,

sebbene il distacco dalla Reggina capolista sia di ben 12 punti.

In questo quadro pare essersi rivelato determinante lo scontro diretto contro gli amaranto in cui i calabresi si sono imposti sul punteggio di uno a zero in casa contro le fere.

Tenendo in considerazione l’obiettivo di risalire la classifica, una situazione analoga è quella vissuta dal Catania.

Il pareggio di domenica scorsa ha sicuramente riportato quel morale indispensabile per risanare il legame tra squadra e tifosi.

Ritrovato il supporto dei suoi sostenitori, di fronte al Catania si apre un nuovo scenario in cui raggiungere un buon posizionamento in ottica playoff non è più utopia.

A tal proposito è da evidenziare la scelta da parte della società etnea di avere aperto le porte di Torre del Grifo ai tifosi catanesi per l‘allenamento odierno delle 15:00.

Circa 150 tifosi hanno potuto assistere alla seduta pomeridiana guidata da mister Lucarelli, un buon inizio per recuperare il sostegno dell’ambiente.