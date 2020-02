Catania, globalizzare le innovazioni terapeutiche. Conferenza per la Farmaceutica promossa dal Prof. Filippo Drago. A confronto autorevoli esperti internazionali del settore.

Catania, globalizzare le innovazioni terapeutiche. Nell’era delle infezioni globali è molto importante la Conferenza Internazionale sulla Farmaceutica.

Il tema: «Forum of European Regulatory Experts for the minimization of interstate discrepancies».

L’incontro è promosso dal Prof. Filippo Drago, Coordinatore del Master in Discipline Regolatorie del Farmaco dell’Università di Catania.

La conferenza si terrà il prossimo 21 febbraio, alle ore 10:30, presso l’Aula Magna “Umberto Scapagnini” della Torre Biologica.

Il Prof. Drago spiega:

«L’EMA, Agenzia Europea per i Medicinali, è chiamata nel prossimo futuro ad un compito molto arduo per l’approvazione di terapie innovative,

utilizzando i giusti criteri di valutazione che non creino discrepanze tra i vari Paesi membri».

Il Forum ha come obiettivo, discutere questioni di natura regolatoria che riguardano gli Stati membri dell’Europa e,

che hanno ricadute rilevanti sulla dinamica di registrazione di farmaci presso le autorità nazionali.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli operatori del settore farmaceutico italiano e, in generale, europeo.

Autorevoli gli interventi dei relatori:

Guido Rasi (Executive Director, European Medicines Agency, Amsterdam), Kenneth Paterson (Professor emeritus, University of Glasgow, UK),

Olivier Wong (Chief Medical Officer, Medi Quality Omega, Parigi), Francis Megerlin (EUCOR, Università di Strasburgo).

Inoltre interverranno:

Jan Geldmacher (AKDAE, Berlino), gli italiani Patrizia Popoli (Presidente della Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA),

Claudio Jommi (SDA Bocconi School of Management, Milano), e Frank-Ulrich Fricke, (University of Nurnberg, Germania),

Oriol Morales Solá (Chief Executive Officer, Health Innovation Technology Transfer, Spagna) e Isao Kamae, (Università di Tokyo).