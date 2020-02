Catania-Ternana 0-0, umbri in finale. La formazione etnea non riesce a incidere contro la Ternana e subisce l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C. Nonostante il match a reti inviolate, la compagine umbra compie l'impresa difendendo il vantaggio accumulato nella semifinale d'andata, qualificandosi così per la finale da giocare contro la Juventus U-23.

Per la formazione rossazzurra mister Lucarelli sceglie il 4-2-3-1. Titolare in porta Miguel Angel Martinez.

Nel quartetto difensivo confermati i terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e il blocco Mbende-Silvestri.

Sulla mediana spazio ai centrali Marco Biagianti e Giuseppe Rizzo schierati davanti la difesa.

A supporto del playmaker Andrea Mazzarani lunga corsa concessa agli esterni Kevin Biondi e Davide Di Molfetta

Reparto offensivo etneo composto dal neo-acquisto Steve Beleck, unico centravanti adottato.

La Ternana scende in campo con il 4-3-1-2. Confermato l’estremo difensore classe 1992 Andrea Tozzo.

Poker di difesa assestato da Luca Parodi e Alessandro Celli sulle fasce e dai centrali Michele Russo e Dario Bergamelli, quest’ultimo ex della gara.

A centrocampo spazio ai mediani Luca Verna e Aniello Salzano a supporto del regista Antonio Palumbo.

Attacco rossoverde composto dalle punte Daniele Vantaggiato e Giuseppe Torromino retto sulla trequarti da Federico Furlan.

Sin dai primi minuti di gara l’assetto imposto dal Catania è nettamente propositivo, cercando gli etnei la via più immediata per portarsi in vantaggio.

Di contro la Ternana, favorita dalle due reti siglate nella semifinale d‘andata, mantiene basso il baricentro pur non rinunciando a ripartenze pericolose.

Dopo il tiro dalla distanza di Rizzo al sesto minuto, gli etnei insistono nel minuto successivo con Beleck, il quale prova la conclusione sotto porta ma Tozzo manda in corner.

Al tredicesimo minuto è il turno di Mazzarani che sfiora la rete esterna con un tiro-cross invitante ma non calibrato al meglio.

In questi frangenti è da evidenziare la prestazione di Beleck: l’attaccante rossazzurro si rende spesso incisivo impegnando la difesa umbra nelle marcature in contropiede.

Suscita qualche protesta il rigore non assegnato al minuto 28 in seguito a una presunta trattenuta su Biondi nel tentativo di entrare in area da parte dell’esterno catanese.

Nonostante il mancato penalty, il Catania si avvicina al gol al minuto 29 quando Di Molfetta, sul cross di Calapai, calcia teso sull’angolo sinistro ricevendo la parata di Tozzo.

Dopo un primo tempo in cui è la squadra rossazzurra a prendersi la scena, la prima occasione pericolosa della Ternana avviene al minuto 39.

Nel corso di questa azione Vantaggiato, sull’errore di Mbende in respinta di testa, si spinge in rete e calcia rasoterra ma senza spiazzare Martinez all’angolino destro.

Importante anche lo squillo alla porta etnea da fuori area di Torromino al minuto 44 che viene neutralizzato in un unico tempo dal portiere siciliano.

Al rientro dagli spogliatoi la chiusura difensiva della Ternana aumenta rispetto al primo tempo, mentre gli etnei intensificano la fase offensiva.

Con le sostituzioni di Barisic e Manneh mister Lucarelli punta a rafforzare il reparto d’attacco provando così a depurare alcune incertezze in termini di concretizzazione.

Una risposta considerevole da parte degli etnei avviene al minuto 63 quando Pinto si coordina di prima ma Tozzo gli dice di no respingendo in corner.

Il Catania insiste al minuto 67 con Beleck, il quale tocca il pallone con la punta del piede a tu per tu con il portiere umbro ma senza centrare lo specchio della porta.

La propositività assunta a inizio gara si ripete al minuto 74 quando la formazione rossazzurra si rende pericolosa sotto porta.

In questa occasione Biagianti impensierisce Tozzo, dalla carambola nata sulla respinta del portiere umbro Calapai conclude dalla distanza ma ancora Tozzo blocca facilmente.

Anche al minuto 78 gli etnei mantengono il sangue freddo e tentano di acciuffare il vantaggio sul triplice asse Barisic-Beleck-Rizzo.

Sulla torre dell’esterno numero 17, Beleck appoggia di petto per il centrocampista etneo che calibra il tiro al volo e conquista un calcio d’angolo.

Tuttavia il Catania accarezza nuovamente il vantaggio al minuto 85 quando Beleck colpisce di testa al volo sfiorando il palo mentre Tozzo rimane immobile.

Nonostante i cinque minuti di recupero concessi a fine gara, gli etnei non riescono a oltrepassare la compattezza in difesa della squadra rossoverde.

Termina dunque a reti inviolate il confronto valevole per la semifinale di ritorno tra Catania e Ternana.

Gli etnei, in un match condito da qualche scintilla di nervosismo sullo scadere del secondo tempo, vengono eliminati dalla Coppa Italia Serie C, vedendo ora gli sviluppi in stagione.

CATANIA-TERNANA 0-0

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti (75′ Welbeck), Rizzo (81′ Curcio); Biondi (57′ Manneh), Mazzarani (56′ Barisic), Di Molfetta (75′ Capanni); Beleck.

A disp. di Lucarelli: Furlan, Esposito, Marchese, Di Grazia, Vicente, Welbeck, Salandria, Manneh, Barisic, Curcio, Capanni.

TERNANA (4-3-1-2): Tozzo; Parodi, Russo, Bergamelli, Celli; Verna, Palumbo (61′ Sini), Salzano; Furlan (61′ Defendi); Vantaggiato (85′ Partipilo), Torromino (69′ Ferrante).

A disp. di Gallo: Pernini, Nesta, Mucciante, Sini, Mammarella, Defendi, Proietti, Partipilo, Ferrante, Niosi, Onesti, Marilungo.

ARBITRO: Fabio Natilla (Molfetta)

AMMONIZIONI: Vantaggiato (TE)

ESPULSIONI: Silvestri (CT)

RECUPERO: 1′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: /.