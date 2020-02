Catania-Ternana, semifinale di ritorno. La gara valevole per la semifinale di ritorno è in programma giovedì 13 febbraio alle 15 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania-Ternana, semifinale di ritorno. Archiviata la gara d’andata di Coppa Italia Serie C allo stadio “Libero Liberati” di Terni, il Catania prepara la semifinale di ritorno.

Il match tra gli etnei e la Ternana è in programma giovedì 13 febbraio alle 15 allo stadio “Angelo Massimino”.

La vincente tra le due squadre staccherà il pass per la finale di Coppa Italia Serie C, anch’essa divisa in andata e ritorno, da giocare contro una tra Feralpisalò e Juventus U-23.

I rossazzurri, reduci dalla prima vittoria esterna in stagione contro la Cavese, sembrano avere ritrovato più serenità e sicurezza.

Il gioco espresso al “Menti” domenica scorsa potrebbe aver rappresentato un punto di svolta per il percorso in campionato degli etnei.

In vista del confronto infrasettimanale contro la Ternana, il Catania dovrà attenzionare l’entità della gara, tanto decisiva quanto importante in ottica playoff.

Riuscire a passare il turno recuperando il gap delle due reti subite all’andata significherebbe sfruttare la possibilità di tenere vive le speranze d’inizio campionato.

Per provare a riconquistare piano piano il sostegno dei tifosi, la società etnea ha deciso di dimezzare il prezzo dei biglietti, concretizzandosi l’ipotesi di una maggior affluenza.

Sul versante opposto, in casa Ternana la concentrazione sembra essere rivolta più nei confronti della regular season che della Coppa Italia Serie C.

Infatti la formazione biancoverde, dopo la recente sconfitta in casa della Reggina, vede allontanarsi gradualmente la promozione diretta in Serie B.

Alla luce di ciò Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha manifestato fortemente il suo disappunto in merito alla Coppa Italia Serie C.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TeleTerni:

“A me, non frega un c… della Coppa Italia, scusate se parlo così. Quella coppa, a noi, ha fatto solo male”.

“Guardate le altre squadre di vertice: nessuna di loro è più in Coppa Italia”.

La gara di giovedì pomeriggio al “Massimino” ha tutti i presupposti per rivelarsi un match combattuto fino al novantesimo minuto.

Da un lato entra in gioco il futuro di una formazione, quella catanese, impegnata in una ricostruzione agonistica con l’ausilio della Coppa Italia Serie C in vista dei playoff.

Dall’altro, invece, il destino della Ternana conteso tra il sogno della promozione diretta e l’occasione alternativa al di fuori del campionato.