Festa Sant’Agata, “chi vuole caos e illegalità va isolato”. Francesco Marano, presidente fino al 2019 del Comitato della festa di Sant’Agata, oggi membro emerito,

dopo le valutazioni della Procura di Catania e del Gip sul mancato svolgimento della salita di Sangiuliano dello scorso anno,

ha diffuso una nota che pubblichiamo.

Afferma Marano:

«Le valutazioni, emerse in questi giorni, espresse dalla Procura di Catania e dal Gip a seguito delle indagini delle forze dell’ordine,

sul mancato svolgimento della salita di Sangiuliano durante la festa di Sant’Agata dello scorso anno,

offrono una chiave di lettura con molti significati, non solo su quei momenti ma sulla festa in generale».

Aggiunge:

«All’interno di una moltitudine di persone, come le decine di migliaia di devoti davanti al Fercolo,

possono purtroppo esserci degli elementi negativi che per svariati motivi provano a destabilizzare l’ordine e la sicurezza.

«I motivi vengono giustamente vagliati dalla magistratura ma l’aspetto positivo è la consapevolezza che la festa nel suo complesso non può essere ostaggio di pochi».

Spiega l’ex presidente del comitato della festa di Sant’Agata:

“Il Maestro del fercolo, come evidenziato anche nelle carte, ha mantenuto saldamente il controllo di tutti i momenti più delicati e non si è fatto condizionare in alcun modo, né prima né dopo:

la salita di Sangiuliano non possedeva le condizioni di sicurezza minime per essere percorsa e non si è svolta».

Prosegue Marano:

«Le modalità operative che abbiamo voluto sancire anche con i vari regolamenti permettono una conduzione chiara, gestita da soggetti ben individuati e non suscettibili da influenze esterne».

«E al tempo stesso il messaggio che tutti hanno iniziato ormai a comprendere, come accade da alcuni anni, compresa l’ultima edizione, è che la festa deve essere sicura, composta e ordinata».

Continua ancora:

«Non a caso tre anni fa, per la prima volta, sono state comminate delle sanzioni, in quel caso ad alcune candelore».

Sono orgoglioso di aver scelto nel 2015, insieme ai miei colleghi del comitato e con l’apprezzamento dell’arcivescovo e del sindaco, Claudio Consoli come Maestro del fercolo».

«E sono felice che il nuovo comitato lo abbia confermato quest’anno».

Infine Marano evidenzia:

«Ovviamente quello che emerge dalle carte dei magistrati, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto, deve farci riflettere».

«Occorrono ancora dei passi importanti per ‘depurare’ la festa nella sua interezza da eccessi che sono evidenti a tutti ma possiamo senz’altro dire che c’è una consapevolezza diversa,

rafforzando in ogni occasione un messaggio culturale: chi vuole il caos e l’illegalità non rispetta la nostra patrona né la festa, e va isolato.

Conclude Marano:

«Pensare che Catania, complicata e spesso caotica, riesca a organizzare un evento così imponente che tutto il mondo ammira deve farci riflettere su quante potenzialità abbia la nostra città».