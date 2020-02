Cavese-Catania 0-1, decide Mazzarani su rigore. La formazione etnea riesce a espugnare il "Romeo Menti" contro la Cavese conquistando la prima vittoria in trasferta nel girone di ritorno. Resta barricato il decimo posto in classifica da parte della Cavese.

Cavese-Catania 0-1, decide Mazzarani su rigore. Il Catania sfida la Cavese in trasferta allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

La squadra campana scende in campo con il 4-4-1-1. Titolare in porta Luca Bisogno.

Quartetto difensivo composto dai terzini Christian Nunziante e Niccolò Ricchi e dal blocco Matino-Marzorati.

Sulle corsie esterne spazio a Riccardo Spaltro e Miguel Sainz-Maza, mentre sulla mediana confermati Antonio Matera e l’ex rossazzurro Luca Lulli.

A completare il reparto offensivo mister Campilongo schiera la prima punta Domenico Germinale supportato da Christian Cesaretti.

Per la formazione rossazzurra mister Lucarelli sceglie il 4-2-3-1. Confermato l’estremo difensore Jacopo Furlan.

Nel poker di difesa titolari Luca Calapai e Giovanni Pinto sulle fasce, ritrovata la coppia centrale Mbende-Silvestri.

A centrocampo davanti la difesa spazio a Francesco Salandria e Bruno Vicente.

In posizione d‘esterni titolari Kevin Biondi e Andrea Mazzarani a sostegno del playmaker Alessio Curcio.

In attacco il tecnico livornese punta su Maks Barisic adatto a unico centravanti schierato.

Nei primi minuti di gara è notevole l’equilibrio sulla metacampo, zona in cui le due squadre combattono per sfondare le linee avversarie.

La prima potenziale occasione da rete viene sfruttata dal Catania al settimo minuto sul tandem in contropiede Curcio-Mazarani.

Il trequartista etneo serve un cross che scavalca la difesa campana per Mazzarani, il quale gira la traiettoria sotto porta ma spedisce il pallone sopra la traversa.

I rossazzurri sfiorano il vantaggio al minuto 21 quando Biondi beffa Bisogno in uscita dalla propria area ma colpisce il palo a porta scoperta.

La Cavese trova la risposta all’offensiva avversaria al minuto 24 con Cesaretti che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa a ridosso del palo ma viene fischiato l’offiside.

Gli aquilotti provano nuovamente a impensierire gli etnei ma senza successo al minuto 39 con il tiro al volo dalla distanza di Matera esauritosi sugli spalti.

Ma le sorti del match vengono ribaltate al minuto 43 quando il Catania conquista un calcio di rigore in seguito alla scivolata in ritardo di Matino ai danni di Biondi.

Dal dischetto si presenta Mazzarani, il quale spiazza rasoterra Bisogno e sigla la rete dello zero a uno, la sesta per lui in questa stagione.

Al rientro dagli spogliatoi mister Lucarelli decide di far entrare Esposito al posto di Curcio, passando così a uno schema più difensivo in virtù del vantaggio nel primo tempo.

Sul versante opposto Campilongo adotta una triplo cambio con la sostituzione di Russotto, Di Roberto e Castagna per intensificare la fase offensiva.

Nel corso del secondo tempo è il Catania a riuscire a mantenere costante l’assetto impostato concretizzando i dialoghi sulle corsie senza rinunciare alle chiusure in difesa.

Discorso differente per la Cavese che sembra avvertire qualche difficoltà nelle ripartenze e in frequenti contropiedi non capitalizzati al meglio.

Così al minuto 66 si mette in mostra anche Barisic calciando una conclusione potente che viene bloccata in un unico tempo da Bisogno.

Ciononostante la squadra biancoblu evidenzia una ripresa al minuto 68 quando Furlan respinge in calcio d’angolo il tiro caricato di Di Roberto sullo scambio con Russotto.

L’ultimo squillo del match da parte della Cavese si verifica al minuto 91 con Russotto che si coordina per la semi-rovesciata ma spedendo la sfera sopra la rete.

Trascorsi i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara le due squadre non si rendono protagoniste di occasioni pericolose.

Dunque si rivela decisivo il rigore dello zero a uno trasformato da Mazzarani a fine primo tempo che permette ai rossazzurri di allungare le distanze dagli aquilotti.

CAVESE-CATANIA 0-1

CAVESE (4-4-1-1): Bisogno; Nunziante (82′ Badan), Matino, Marzorati, Ricchi (58′ Castagna); Spaltro, Matera (82′ Bulevardi), Lulli (57′ Di Roberto), Sainz-Maza; Cesaretti (57′ Russotto); Germinale.

A disp. di Campilongo: Abibi, D’Andrea, Badan, Polito, Marzupio, Castagna, De Luca, Bulevardi, Favasuli, Di Roberto, Cernaz, Russotto.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria (77′ Biagianti), Vicente (85′ Welbeck); Biondi (72′ Manneh), Curcio (46′ Esposito), Mazzarani (72′ Beleck); Barisic.

A disp. di Lucarelli: Martinez, Marchese, Esposito, Di Grazia, Biagianti, Welbeck, Capanni, Manneh, Beleck.

ARBITRO: Federico Longo (Paola)

AMMONIZIONI: Marzorati (CAV), Pinto (CT), Russotto (CAV), Furlan (CT)

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 44′ rig. Mazzarani (CT)