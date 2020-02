Lavori alla rete idrica, due giorni senz’acqua. La società gestione acquedotti sospende l’erogazione mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio a Belpasso, Misterbianco e Catania.

Lavori alla rete idrica, due giorni senz’acqua

Lavori alla rete idrica, due giorni senz’acqua. La Sogea (Società gestione acquedotti) comunica che sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per urgenti e indifferibili lavori.

La manutenzione straordinaria interesserà la condotta principale nei comuni di Belpasso, Misterbianco e Catania.

Il servizio sarà interrotto nei giorni di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio per una durata di 48 ore circa.

A Catania le aree interessate sono:

zona Cibali, zona San Nullo, via Sebastiano Catania, zona Lineri, via Umberto e dintorni, piazza Iolanda e dintorni,

via Libertà, via Galermo, zona Cappuccini, via Ventimiglia e dintorni.