Catania in trasferta contro la Cavese. Dopo la prima sconfitta interna della stagione contro il Monopoli, il Catania prepara il terzo match in trasferta del girone di ritorno.

I rossazzurri affronteranno la Cavese, formazione ostica che ha già insidiato la squadra etnea nella stagione scorsa di fronte ai suoi sostenitori.

Si tratta di una gara dall’entità complessa che, al di là del risultato, permetterà di rivelare il futuro delle due compagini in ottica playoff.

Sulla sponda campana, la Cavese è riuscita in più occasioni ad imporsi dimostrando solidità e spirito agonistico in maniera costante.

Sebbene abbiano iniziato la stagione 2019/20 lontano dal “Simonetta Lamberti”, gli aquilotti hanno saputo sopperire alla lontananza dallo stadio di casa.

Per la Cavese il 2020 potrebbe essere l’anno per coronare un successo storico mancato nella stagione precedente al termine della regular season.

Infatti la formazione campana ha iniziato l’anno nuovo imponendosi per tre a zero sulla capolista Reggina in casa.

Inoltre la Cavese ha conquistato una vittoria e un pareggio esterni contro Vibonese e Paganese uscendo sconfitti solo sul campo del Picerno.

Non è da escludere che il confronto con il Catania possa rappresentare uno stimolo per ripetere l’imbattibilità casalinga come accaduto nella stagione 2018/19.

D’altro canto la formazione etnea incontrerà una corazzata con lo stesso obiettivo da perseguire: scalare la classifica.

Stavolta è da attenzionare il distacco tra il Catania e gli aquilotti, quest’ultimi lontani un solo punto per agganciare l’ottava posizione occupata dai catanesi.

Reduce da tre sconfitte consecutive che non hanno risollevato il morale nll’ambiente, il Catania dovrà anche fare a meno dei suoi sostenitori in trasferta.

Dunque il match di domenica ha in serbo numerose sorprese per entrambe le squadre impegnate in un’opera di ricostruzione a mercato terminato.