Festa di Sant’Agata, reliquie rientrano in Cattedrale. La città ancora vicina alla Santa. Stamane alle 6.20 i fuochi del Borgo. il giro interno concluso.

Festa di Sant’Agata, reliquie rientrano in Cattedrale. Lunga notte di festeggiamenti a Catania in onore della patrona Sant’Agata.

Stamane alle 6.20, la sacre reliquie in piazza Cavour, dove sono state salutate con i tradizionali fuochi del Borgo.

Dopo, il giro interno è proseguito su via Etnea, poi la salita di Sangiuliano (saltata l’anno scorso per motivi di ordine pubblico).

Sempre nella mattinata la ‘vara’ è scesa per la via Crociferi con la tradizionale sosta davanti al monastero delle benedettine, infine il rientro in cattedrale alle ore 11,27 .

Si sono così conclusi tra passione e devozione i festeggiamenti di Agata santa patrona di Catania e dei catanesi.

Devoti e fedeli hanno salutato come ogni anno con un pò di tristezza le sacre reliquie della Santa.

Tutti si sono dati appuntamento il 17 di Agosto per poterla riabbracciare.