Dopo la festa la pulizia delle strade. Mentre la Santa doveva ancora rientrare in Cattedrale,

le squadre specializzate per la rimozione della cera sono entrate subito in azione da mezzanotte.

Rimossi anche quintali di rifiuti e cera depositati sulle strade attraversate dalla processione.

Cento uomini in campo lavorano e in tempi record già i primi interventi di pulizia di piazze e strade interessate dal passaggio del fercolo di Sant’Agata.

Infatti, nel corso della festa, operai muniti di fiamma ossidrica, scope e bidoni,

sono già al lavoro per rimuovere la cera dall’ingresso principale del Duomo sotto lo sguardo stupito e compiaciuto di devoti e turisti.

Tra i numerosi siti ripuliti, piazza Università, piazza Duomo, via Caronda, piazza Cavour.

L’assessore comunale all’Ecologia, Fabio Cantarella spiega:

«Come richiesto dal nostro sindaco, non abbiamo lasciato nulla al caso in mattinata siamo intervenuti in maniera preventiva per evitare incidenti e qualsiasi situazione di pericolo al rientro di Sant’Agata».

«In tempo reale abbiamo rimosso montagne di spazzatura e cera per liberare le strade con l’intento di restituirle pulite e sicure ai cittadini».

Poi aggiunge:

«Per la prima volta nella storia la Santa ha fatto rientro in Cattedrale su strade sicure e pulite».

Precisa l’assessore:

«Anche questa è devozione oltre che dovere istituzionale. Sottolineo che nei punti critici del percorso del fercolo depositate ben 65 tonnellate di segatura».

«I lavori continueranno senza sosta per assicurare, dopo questa prima fase, un secondo passaggio così da completare l’asportazione della cera con la fiamma ossidrica».

Infine Cantarella conclude:

«Il piano non inserito nell’appalto messo a punto dalla vecchia amministrazione e abbiamo disposto uno specifico ordine di servizio».

Abbiamo attinto:

«a una parte dei fondi delle penali, che in passato non erano applicate e che con la nostra amministrazione nel 2019 hanno raggiunto l’ammontare di circa un milione di euro».

Intanto via Etnea, via Caronda e piazza Cavour riconsegnate in poche ore grazie al capillare lavoro del personale Dusty ed Energetica Ambiente.