La festa di Sant’Agata sulla Cnn. Il sindaco Salvo Pogliese con l’assessore Barbara Mirabella hanno accolto stamattina a Palazzo degli elefanti il giornalista americano Richard Quest.

Si tratta del presentatore del seguitissimo programma televisivo americano “Quest’s World of Wonder”.

Nella foto da sinistra: il conduttore televisivo della CNN Richard Quest e il sindaco di Catania Salvo Pogliese

L’ anchorman è stato ricevuto insieme alla troupe della Cnn International, in questi giorni a Catania per raccontare dal vivo la città e i festeggiamenti di Sant’Agata 2020.

Il sindaco Salvo Pogliese ha affermato:

«Una vetrina straordinaria per far conoscere in tutto il mondo la nostra Catania e l’impareggiabile amore dei suoi figli per Agata».

«Un altro segnale di riscossa per la città che attrae ogni giorno di più l’interesse di operatori dei mass media e del turismo e dunque di visitatori».

Conclude il Sindaco di Catania:

«Sono felice ed emozionato come primo cittadino e come catanese perché Richard Quest e i suoi collaboratori sono rimasti ammirati per le bellezze di Catania e della sua meravigliosa festa in onore di Agata».

Nella foto, Richard Quest intervista un devoto di Sant’Agata

Aggiunge Pogliese:

«Il noto presentatore, era accompagnato dal giornalista catanese Alessandro Puglia, ha anche visitato il Municipio.

Successivamente ha scelto le sale del palazzo disegnato dal Vaccarini come set per le interviste con una devota e un portatore di candelore.

Il programma dedicato a Catania andrà in onda sul canale americano Cnn tra fine febbraio e i primi giorni di marzo.