La festa di sant’Agata continua. Si è concluso poco dopo le 6 del mattino il lungo giro esterno della processione di Sant’Agata.

Il fercolo è rientrato in cattedrale scortato dai devoti che lo hanno accompagnato con fede e preghiere per tutto il tempo.

La pioggerellina e un forte vento freddo non hanno scoraggiato i fedeli nel lungo percorso nei quartieri popolari,

la via Plebiscito, i Cappuccini e piazza Palestro (il fortino) coi tradizionali fuochi di via Garibaldi.

Stamane la celebrazione del solenne pontificale e alle ore 17 l’uscita per il giro interno che concluderà la festa.

Ieri i festeggiamenti per Sant’Agata si sono aperti con la messa dell’aurora e poi l’uscita del busto reliquiario.

Fedeli e devoti hanno potuto salutare le sacre spoglie della patrona che ha percorso con il giro esterno le vie della città.

Spettacolare la salita dei Cappuccini affrontata a una velocità più sostenuta rispetto ad altre volte che ha immesso il fercolo sulla via del Plebiscito.

Il giro interno di mercoledì 5 febbraio prevede:

Ore 8 – Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia;

Ore 10 – Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università da Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale;

Ore 10,15 – Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo,

con gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario,

muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale;

Il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario Arcivescovile;

la Cappella Musicale del Duomo, diretta dal M° Can. Giuseppe Maieli, organista M° Piero Figura eseguirà la “Missa Beata Virgo” di Mons. Nunzio Schilirò.

Ore 16 – Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Lamezia Terme;

Ore 17 – Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; dinanzi alla Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata;

la processione prosegue per via Caronda, piazza Cavour; in detta piazza omaggio floreale dell’Associazione Sant’Agata al Borgo.

Il fercolo prosegue per via Etnea, Sangiuliano, Crociferi;

dinanzi alla Chiesa di San Benedetto omaggio floreale delle Monache benedettine dell’adorazione perpetua, riflessioni del cappellano Don Marco Fiore;

si prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi, piazza Duomo;

Al rientro in Cattedrale, celebrazione di benedizione e di ringraziamento.