Iniziano i festeggiamenti a Sant’Agata, il programma. La festa di Agata la santa patrona di Catania entra nel vivo. Ecco il piano previsto per i tre giorni:

Lunedì 3 febbraio:

Ore 07,30; 10,00 – Sante Messe nella cappella di Sant’Agata;

Ore 12,00 – Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla Basilica Cattedrale.

Parteciperanno S. E. Mons. Arcivescovo, i Capitoli delle Basiliche Cattedrale e Collegiata, il Clero, gli alunni del Seminario Arcivescovile,

il Prefetto, il Sindaco con la giunta, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri;

il Magnifico Rettore, gli Ordini Equestri Pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;

e ancora le Autorità militari nonché i Gonfaloni della Città, della Città metropolitana e dell’Ateneo seguiti dalle storiche berline del Senato e dai Cerei.

In Cattedrale solenne “TE DEUM”, composto dal M° Mons. Nunzio Schilirò, eseguito dalla “Cappella Musicale del Duomo” diretta dal M° can. Giuseppe Maieli, all’organo il M° Piero Figura.

Martedì 4 febbraio

Ore 05,00 – Nella Basilica Cattedrale recita del Rosario ed esposizione delle Reliquie della Santa Patrona.

Ore 06,00 – “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. Mons. Arcivescovo. Al termine l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del Rosario”;

Sante Messe in Cattedrale alle ore 8,00; 9,00; 10,00; 11,00;

Ore 07,00 – In piazza Duomo riflessioni di Mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale che,

insieme ai devoti darà inizio alla processione delle Reliquie di S. Agata da Porta Uzeda;

Al cospetto dell’Icona della Madonna della Lettera S. E. Mons. Arcivescovo offrirà un cero alla Santa Patrona.

Dinanzi alla cappella del Santissimo Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto;

La processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri,

dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza Iolanda;

nella stessa piazza le riflessioni del Rev.do Mons. Antonio Legname, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria;

La processione continua per le vie Umberto, Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto;

dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine omaggio dei Padri Carmelitani, riflessioni del Parroco, P. Francesco Collodoro O.C.;

Quindi si prosegue verso piazza Stesicoro dove S. E. Mons. Arcivescovo si rivolgerà ai fedeli per il tradizionale messaggio alla Città;

La comunità cristiana catanese, nei luoghi tradizionalmente riconosciuti del martirio di S. Agata, rinnova solennemente le promesse battesimali;

Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre Reliquie raggiungeranno la Chiesa di S. Agata la Vetere;

Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di S. Agata, presiede Mons. Carmelo Smedila, vicario foraneo, partecipano i Presbiteri e Diaconi del primo Vicariato;

La processione prosegue per le vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro;

in quest’ultima piazza omaggio floreale del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella città di Catania;

poi il fercolo proseguirà per via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet, rientro in piazza Duomo da Porta Uzeda.

Mercoledì 5 febbraio – solennità di S. Agata

Ore 08,00 – Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia;

Ore 10,00 – Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università da Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale;

Ore 10,15 – Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo,

con gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile,

fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale;

Il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario Arcivescovile;

la Cappella Musicale del Duomo, diretta dal M° Can. Giuseppe Maieli, organista M° Piero Figura eseguirà la “Missa Beata Virgo” di Mons. Nunzio Schilirò.

Ore 16 – Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Lamezia Terme;

Ore 17 – Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; dinanzi alla Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata;

la processione prosegue per via Caronda, piazza Cavour; in detta piazza omaggio floreale dell’Associazione Sant’ Agata al Borgo.

Il fercolo prosegue per via Etnea, Sangiuliano, Crociferi;

dinanzi alla Chiesa di San Benedetto omaggio floreale delle Monache benedettine dell’adorazione perpetua, riflessioni del cappellano Don Marco Fiore;

si prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi, piazza Duomo;

Al rientro in Cattedrale, celebrazione di benedizione e di ringraziamento.

Foto Francesca Mazzotta