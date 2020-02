Catania-Monopoli 0-2, primo ko in stagione al "Cibali". Termina sul punteggio di zero a due il confronto tra Catania e Monopoli al "Cibali". Gli etnei non offrono una prestazione sufficiente nonostante l'entità della corazzata avversaria. Di contro, il Monopoli continua a barricare i piani alti della classifica.

I rossazzurri scendono in campo con il 3-4-1-2. Titolare in porta Jacopo Furlan.

Tridente difensivo composto da Moise Mbende, Andrea Esposito e Tommaso Silvestri.

Sulle corsie laterali spazio a Kevin Biondi e Giovanni Pinto adattati a esterni di contenimento in fase offensiva.

Mediana etnea composta dai centrali Francesco Salandria, alla prima da titolare al “Cibali”, e Marco Biagianti.

A supporto del reparto offensivo formato dalle prime punte adattate Maks Barisic e Davide Di Molfetta, spazio al trequartista Alessio Curcio.

Nel Monopoli mister Scienza sceglie il 3-5-2. Confermato tra i pali Vittorio Antonino.

Nel trio di difesa titolari Arensi Rota e Andrea Maestrelli ai lati e Ciro De Franco in mezzo.

Sulle fasce lunga corsa concessa a Massimo Tazzer e Daniele Donnarumma.

Centrocampo biancoverde assestato dai mediani Giuseppe Carriero, ex della gara, e Marco Piccinni allineati al regista Francesco Giorno.

Coppia d’attacco composta dai centravanti Giuseppe Fella e Andrade Jefferson.

Inizio di gara che scardina, seppur momentaneamente, i ritmi statici assunti dalla formazione etnea nelle ultime partite.

Infatti il Catania sin da subito si insidia nell’area avversaria alla ricerca del guizzo vincente.

Il primo segnale di questa lieve rivoluzione tattica avviene al quarto minuto quando Curcio si coordina per il tiro dalla distanza che termina di poco oltre la linea.

Nonostante il forte pressing e il dialogo solido tra i reparti, nella prima frazione del primo tempo agli etnei manca l’incisività sotto porta.

Tuttavia il Monopoli riesce a studiare il gioco espresso dai rossazzurri e si porta in vantaggio al minuto 17.

In questo frangente Fella, superando la marcatura di Biondi in area, capitalizza l’affondo e spiazza Furlan siglando la rete dello zero a uno.

Il Catania ricompatta le forze al minuto 23 con Barisic, il quale tuttavia spreca un’occasione ghiotta per pareggiare i conti.

L’esterno etneo, lanciato in area grazie al filtrante di Biagianti, non aggancia il time-line e calcia in ritardo ricevendo la parata in uscita di Antonino.

Al di là del risultato, nel corso del primo tempo le due compagini riescono ad esprimere molto dinamismo sulla metacampo sfruttando spesso i contropiedi sulle fasce.

L’ultimo bagliore dei primi quarantacinque minuti si verifica nel minuto di recupero quando Carriero impegna Furlan da fuori area ma il portiere respinge in corner.

Al rientro dagli spogliatoi mister Lucarelli prova a cambiare le carte in tavola schierando in campo Vicente, Mazzarani e il nuovo acquisto classe 2000 Capanni.

Approfittando di una disattenzione a centrocampo, il Monopoli si rende pericoloso al minuto 65 con Carriero che prova da fuori area ma Furlan in volo smanaccia in corner.

La propositività stabilita dai biancoverdi regala i suoi frutti al minuto 66 quando il Monopoli raddoppia il risultato.

Sugli ultimi sviluppi del precedente calcio d’angolo, Donnarumma si porta il pallone sul sinistro e calcia da fuori area.

In questa occasione si rivela decisivo l’errore di Furlan, il quale svirgola la sfera terminata sotto le gambe, subendo così i rossazzurri il gol dello zero a due.

Dopo il tiro al volo sotto porta di Hadziosmanovic al minuto 72 bloccato dal portiere etneo con una mano, la formazione pugliese sfiora il tris al minuto 75.

Dalla lunga distanza De Franco spaventa la difesa catanese calibra il tiro potente ma il pallone sfiora la traversa alta.

E’ solo al minuto 88 che il Catania riesce a concretizzare la prima conclusione della ripresa grazie a Mazzarani, il quale calcia al lato dello specchio.

Nonostante i quattro minuti di recupero concessi nel secondo tempo, i rossazzurri subiscono le frequenti offensive pugliesi senza riuscire a ribaltare la gara.

Dunque al “Massimino” il Catania subisce la prima sconfitta della stagione, essendo adesso necessario osservare la classifica in vista di un buon posizionamento ai playoff.

CATANIA-MONOPOLI 0-2

CATANIA (3-4-1-2): Furlan; Mbende, Esposito, Silvestri; Biondi (56′ Capanni), Salandria, Biagianti (56′ Vicente), Pinto; Curcio (83′ Rossitto); Barisic (76′ Manneh), Di Molfetta (56′ Mazzarani).

A disp. di Lucarelli: Martinez, Marchese, Di Grazia, Vicente, Welbeck, Frisenna, Mazzarani, Manneh, Capanni, Rossitto.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli (79′ Nanni); Tazzer (70′ Hadziosmanovic), Carriero, Giorno (69′ Tsonev), Piccinni, Donnarumma (86′ Pecorini); Fella, Jefferson (79′ Mercadante).

A disp. di Scienza: Menegatti, Bozzi, Pecorini, Mercadante, Hadziosmanovic, Tuttisanti, Tsonev, Nina, Antonacci, Salvemini, Mariano, Nanni.

ARBITRO: Matteo Marcenaro (Genova)

AMMONIZIONI: Giorno (MON), Di Molfetta (CT), Vicente (CT), Mbende (CT), Silvestri (CT), Hadziosmanovic (MON), De Franco (MON)

RECUPERO: 1′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 17′ Fella (MON); 66′ Donnarumma (MON)

Foto Riccardo Caruso