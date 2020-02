Catania ospita in casa il Monopoli. Il match valevole per la ventiquattresima giornata di campionato è in programma domenica 2 gennaio alle 15:00 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania ospita in casa il Monopoli. In seguito alla sconfitta infrasettimanale di Coppa Italia Serie C a Terni, il Catania torna a giocare in casa.

Il prossimo avversario dei rossazzurri sarà il Monopoli, formazione che sta tenendo costante il periodo positivo in questa stagione.

Per quanto concerne la squadra ospite, il Monopoli si presenta dinnanzi agli etnei come una delle corazzate più incisive del girone.

Il quarto posto in classifica occupato dai pugliesi non lascia dubbi intorno al sorprendente percorso intrapreso sino ad oggi.

I biancoverdi hanno dimostrato grande solidità non solo di fronte ai propri sostenitori ma anche in trasferta.

Il pareggio in casa del Bari e la vittoria esterna contro il Catanzaro sono un’evidenza agonistica che indicano l’apice del momento vissuto dal Monopoli.

D’altro canto in casa Catania l’obiettivo primario è ricompattare la squadra sotto il profilo mentale.

Archiviata una sessione di calciomercato con addii importanti come quello di Bucolo, Lodi e Di Piazza, è necessario colmare il gap nel reparto offensivo.

Con l’infortunio di Curiale, un indizio che potrebbe stimolare mister Lucarelli è il nuovo acquisto Gabriele Capanni, esterno scuola Milan classe 2000.

Puntare sul settore giovanile permetterebbe di plasmare un Catania innovativo, caratterizzandosi questa come una possibilità per recuperare la curiosità dei tifosi.

Inoltre, con il rientro in rosa di Welbeck decretato grazie alla conclusione positiva degli accertamenti medici, il centrocampo etneo recupera una dinamicità “sui generis“.

Dunque l’imminente sfida del “Massimino” vedrà giocare due compagini in cerca della superiorità tattica, fattore che potrebbe influire sul futuro in ottica playoff.

Se da un lato il Monopoli punterà ad accumulari punti importanti, dall’altro gli etnei dovranno abbandonare l’ottavo posto lanciando un segnale propositivo.