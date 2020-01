Mussomeli, ammazza ex e figlia poi si uccide. Michele Noto, 27 anni non si rassegnava alla fine della relazione che termina in tragedia.

Mussomeli, ammazza ex e figlia poi si uccide

Mussomeli, ammazza ex e figlia poi si uccide. Nella notte consumato un duplice omicidio seguito da un suicidio a Mussomeli comune in provincia di Caltanissetta.

Michele Noto, 27 anni, ha sparato all’ex amante di 48 anni, Rosalia Mifsud, con la quale aveva avuto una breve relazione.

Poi ha centrato la figlia di lei di 27 anni, Monica Di Liberto (avuta da un precedente matrimonio), uccidendole ambedue, poi si è tolto la vita.

Il dramma è avvenuto in un’abitazione del centro storico del paese. Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati da un vicino di casa.

Quando i carabinieri e il personale del 118 sono arrivati i tre erano già deceduti. L’uomo, a quanto pare, non voleva rassegnarsi alla fine della storia.

A scatenare la furia omicida sarebbe stato l’ennesimo rifiuto a riallacciare la relazione da parte della donna.

Lui, pare, non si sarebbe mai rassegnato alla fine del rapporto: una vera e propria ossessione sfociata nella notte nella tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è entrato nell’appartamento dove si trovavano le due donne e dopo un’accesa discussione ha ucciso prima Rosalia Mifsud e poi la figlia Monica.

Successivamente nell’impeto omicida ha rivolto la pistola contro se stesso e si è tolto la vita. Quella pistola era regolarmente detenuta, l’uomo, amante della palestra e delle armi, aveva un regolare porto d’armi sportivo.

Noto lavorava saltuariamente con le onoranze funebri e a quanto pare non aveva mai avuto alcun precedente.

Adesso i militari del comando provinciale di Caltanissetta sono al lavoro per ricostruire l’intera vicenda e le ultime fasi del dramma.

Sembrerebbe che lei non avesse mai sporto denuncia per molestie. Sul luogo dell’omicidio è stato ritrovato un cuscino che sarebbe servito per silenziare gli spari.