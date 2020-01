Incidente mortale nell’ennese, un morto. Il sinistro è avvenuto sulla strada che da Agira porta verso l’autostrada A 19 Palermo-Catania.

Incidente mortale nell’ennese, un morto. Tragico sinistro stradale sulla provinciale. L’impatto è avvenuto in tarda sera.

L’incidente sembra sia avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella strada che da Agira porta verso l’autostrada A 19 Palermo-Catania ma l’allarme è scattato solo in serata.

Il conducente di una Ford, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che ha sbadato ed è finita fuori strada.

Ad accorgersi dell’incidente, alcuni passanti che hanno notato i fari accessi dell’auto che si trovava fuori dalla sede stradale.

L’auto di Passalacqua, si è schiantata contro un terrapieno al bordo della strada.

I soccorritori sono arrivati sul luogo del sinistro dove hanno accertato il decesso di Nicolò Passalacqua 82 anni, originario di Catenanuova in provincia di Enna.

La vittima ritornava a casa con un amico di 73 anni, che è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato in ospedale.