Ternana-Catania 2-0, velocità e dinamismo. La squadra siciliana non riesce ad annientare i rossoverdi subendo soprattutto nelle azioni di contropiede in fase difensiva. La Ternana impone il dominio casalingo nel corso di un secondo tempo rocambolesco.

Ternana-Catania 2-0, velocità e dinamismo

Ternana-Catania 2-0, velocità e dinamismo. Il Catania sfida la Ternana allo stadio “Libero Liberati” nella semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C.

La compagine rossoverde scende in campo con il 4-3-2-1. Titolare in porta Richard Marcone.

Mister Gallo schiera i terzini Gian Marco Nesta, questo classe 2000, e Alessandro Celli con il blocco centrale Diakitè-Bergamelli.

Centrocampo umbro assestato dai mediani Marino Defendi e Filippo Damian a supporto del regista Mattia Proietti.

Alle spalle del centravanti Alexis Ferrante spazio al trequartista Federico Furlan e alle seconda punta ex Juve Stabia Giuseppe Torromino.

Per i rossazzurri mister Lucarelli torna al 4-2-3-1. Confermato l’estremo difensore Miguel Martinez.

Nel quartetto difensivo titolari Luca Calapai e Giovanni Pinto sulle fasce e i difensori centrali Moise Mbende e Andrea Esposito.

Sulla mediana avanzata spazio a Giuseppe Rizzo e Francesco Salandria, quest’ultimo alla sua prima da titolare con la maglia etnea.

Il tecnico livornese schiera il playmaker Alessio Curcio accompagnato dagli esterni Davide Di Molfetta e Kalifa Manneh a supporto di Maks Barisic confermato prima punta.

Sin da subito scende in campo uno spiccato senso agonistico che permette alle due squadre di imporre un assetto di gioco propositivo.

Già al terzo minuto il Catania squilla alla porta rossoverde con la punizione di Pinto, insistendo anche all’ottavo minuto dopo il tiro di Rizzo da fuori area.

La Ternana risponde reattivamente al minuto 15 quando Martinez para la punizione centrale di Furlan dopo la quale Ferrante stacca di testa mandando il pallone fuori.

Il portiere etneo dimostra sicurezza tra i pali anche al minuto 21 neutralizzando in tuffo il tiro a giro di Torromino.

La formazione siciliana si divora una clamorosa occasione per il vantaggio al minuto 25 sugli sviluppi di un corner.

Nel corso dell’azione Esposito, dopo la respinta di Marcone, si ostacola con Mbende e calcia il tapin sul piede del compagno di squadra a ridosso della linea di porta.

Sicuramente positivo durante il primo tempo è l’impatto in campo di Barisic, il quale in ripartenza calcia dalla sinistra ma il portiere umbro para in calcio d’angolo.

Sull’altra sponda è Ferrante a concretizzare spesso i movimenti in area, come avviene al minuto 39 quando l’attaccante italo-argentino prova il colpo di testa bloccato da Martinez.

Al rientro dagli spogliatoi la Ternana riesce a trovare la via del gol soltanto dopo tre minuti aumentando la comunicazione tra reparti in fase offensiva.

Capitalizzando l’assist in area di Nesta, Partipilo supera la marcatura etnea e spinge in porta il tapin vincente a tu per tu con Martinez siglando la rete dell’uno a zero.

Inoltre lo stesso attaccante rossoverde, autore di una cavalcata dalla metacampo, spaventa i rossazzurri al minuto 53 sfiorando il palo esterno e mancando la doppietta.

Tuttavia il raddoppio umbro viene realizzato al minuto 66 grazie alla prodezza di Torromino che in area insacca il tiro a giro impossibile da parare per il portiere etneo.

Blindata la rete del due a zero, la Ternana si rivela altrettanto efficace nella chiusura difensiva impedendo le ripartenze etnee per vie centrali.

Così al minuto 69 Celli salva la porta rossoverde bloccando col corpo la zampata di Sarno, il quale era riuscito a rubare il tempo a Marcone sotto porta.

La compattenza in difesa degli umbri prosegue al minuto 79 quando il portiere rossoverde neutralizza il tiro poco coordinato di Biondi a pochi passi dalla linea di porta.

Nonostante una lieve ripresa del Catania, è la Ternana a mantenere il dominio casalingo disimpegnandosi dal pressing etneo.

I rossoverdi mancano l’occcasione per allungare le distanze al minuto 84 quando Partipilo, scambiando con Defendi, spedisce il pallone al lato della porta sguarnita.

Ad ogni modo non bastano al Catania i quattro minuti di recupero concessi nel secondo tempo per siglare almeno il gol della bandiera.

Termina dunque sul punteggio di due a zero il match tra Ternana e Catania allo stadio “Libero Liberati”.

In attesa della gara di ritorno il 13 febbraio al “Massimino”, da un lato i rossoverdi ottengono un ausilio considerevole per il cammino in Coppa Italia Serie C.

Dall’altro i siciliani, già reduci dalla sconfitta esterna a Viterbo in campionato, si arrendono al gioco avversario sprecando alcune occasioni potenzialmente decisive.

TERNANA-CATANIA 2-0

TERNANA (4-3-2-1): Marcone; Nesta (51′ Parodi), Diakitè (26′ Suagher), Bergamelli, Celli; Defendi, Proietti (51′ Paghera), Palumbo; Furlan (77′ Sini), Torromino; Ferrante (46′ Partipilo).

A disp. di Gallo: Iannarilli, Tozzo, Sini, Mammarella, Suagher, Parodi, Paghera, Palumbo, Marilungo, Partipilo, Niosi, Onesti.

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Esposito, Pinto; Rizzo, Salandria (70′ Biagianti); Di Molfetta (59′ Sarno), Curcio (70′ Vicente), Manneh (58′ Biondi); Barisic (70′ Mazzarani).

A disp. di Lucarelli: Furlan, Pino, Marchese, Biagianti, Vicente, Biondi, Distefano, Mazzarani, Sarno.

ARBITRO: Davide De Santis (Lecce)

AMMONIZIONI: Paghera (TE), Suagher (TE)

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 48′ Partipilo (TE); 66′ Torromino (TE)