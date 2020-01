Coppa Italia Serie C, Ternana-Catania. La gara valevole per l'andata dei quarti di finale è in programma mercoledì 29 gennaio alle 15:00 allo stadio "Libero Liberati" di Terni.

Coppa Italia Serie C, Ternana-Catania. Con la ripresa del campionato dopo le vacanze natalizie, anche la Coppa Italia Serie C prosegue nel suo sviluppo.

In occasione della gara d’andata valevole per i quarti di finale, il Catania affronterà la Ternana, avversario ai vertici nella regular season.

Una gara certamente di grande rilievo per entrambe le squadre che, nonostante il destino diverso in campionato, potrebbero sfruttare un ausilio in ottica playoff.

Focalizzando l’attenzione sulla formazione umbra, attualmente terza in classifica, questa ha già dimostrato la sua compattezza in casa contro gli etnei.

Tuttavia, nel caso della Coppa Italia Serie C, la gara d’andata al “Liberati” rappresenta un ottimo binocolo per osservare le potenzialità non attuate nella regular season.

Sebbene i rossoverdi distino sei punti dal primo posto, non è da escludere una gara combattuta in virtù della roccaforte dello stadio di casa anche nel citato torneo.

Imporsi di fronte ai propri sostenitori significherebbe manifestare un grande spirito combattivo, indice di costanza e determinazione.

D’altro canto il Catania, sceso all’ottava posizione in campionato, sta trovando difficoltà a scalare la classifica.

Ciononostante, i rossazzurri hanno compreso la consapevolezza della Coppa Italia Serie C, competizione considerevole per avere maggiori possibilità positive ai playoff.

Inoltre, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo per gli etnei è la gara di ritorno al “Massimino”, ammessa e concessa la presenza dei tifosi al di là delle attuali contestazioni.

Dunque la partita di mercoledì sarà un notevole trampolino di lancio per testare le caratteristiche tecniche delle due squadre fuori dal percorso in campionato.