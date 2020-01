Viterbese-Catania 2-0, etnei beffati sullo scadere. La formazione di casa riesce a ribaltare le sorti del match approfittando di una distrazione da parte della difesa etnea. Per il Catania si tratta della quarta sconfitta nella storia subita allo stadio "Enrico Rocchi".

La formazione laziale scende in campo con il 3-5-2. Titolare in porta Roberto Pini.

Tridente difensivo composto da Edoardo Bianchi, Toni Markic e Federico Baschirotto.

Sulle corsie esterne spazio a Francesco De Giorgi e Andrea Errico a supporto dei mediani Nicholas Bensaja ed Emmanuel Besea.

Alle spalle del regista Daniel Bezziccheri, reparto offensivo assestato dalle prime punte Mamadou Tounkara e Cristian Bunino.

Per gli etnei mister Lucarelli adotta il modulo a specchio. Tra i pali confermato Jacopo Furlan.

Difesa a tre formata da Moise Mbende e Giovanni Marchese ai lati e Marco Biagianti arretrato al centro.

Centrocampo etneo assestato con i centrali Kevin Biondi e Bruno Vicente alle spalle del playmaker Andrea Mazzarani.

In posizione di esterni il tecnico rossazzurro mantiene i terzini avanzati Luca Calapai e Giovanni Pinto.

Attacco rossazzurro composto da Vincenzo Sarno e Maks Barisic adattati a centravanti in virtù dell’assenza di Davis Curiale.

Nella prima metà del primo tempo le due compagini non regalano particolari azioni pericolose focalizzando l’attenzione su manovre studiate dalla metacampo.

In questi frangenti la Viterbese dimostra la propria superiorità nel pressing senza palla impegnando spesso la difesa etnea.

Sebbene al minuto 12 Furlan abbia neutralizzato il primo squillo gialloblu da parte di Tounkara di testa, i laziali ci riprovano al minuto 21 con Errico.

Anche in questa occasione il portiere etneo si fa trovare pronto e blocca senza problemi il tiro rasoterra del centrocampista gialloblu.

La risposta del Catania si verifica due minuti dopo quando Pinto calibra il mancino ma spedisce la sfera a lato della porta.

Superata la prima mezzora di gioco, i gialloblu sfiorano il vantaggio in grande stile al minuto 32 con Besea.

Entrando nell’area catanese, il mediano laziale si coordina per la mezza rovesciata angolando eccessivamente la traiettoria e impensierendo Furlan in tuffo.

Nonostante il carattere anonimo che domina nella seconda frazione del primo tempo, il Catania si rende pericoloso al minuto 45 prima che le squadre vadano negli spogliatoi.

Con la linea offensiva avanzata in area Vicente carica la conclusione dalla distanza ma Pini respinge il tiro.

Trascorrono sette minuti dalla ripresa di gara dopo i quali è ancora Pini a dimostrare una grande prestazione respingendo in tuffo il tiro a giro insidioso di Barisic.

Gli etnei insistono sotto porta al minuto 63 con Marchese che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, carica in maniera sbilenca il mancino spedendo il pallone fuori.

Nel corso del secondo tempo il gioco espresso dalle due squadre appare più dinamico, essendo queste spesso impegnate in verticalizzazioni centrali.

Così al minuto 70, con la Viterbese che prende spazio, Sibilia impegna la difesa etnea provando il tiro di prima ma non si coordina e calcia sopra la traversa.

Tuttavia il match subisce una svolta decisiva al minuto 82 quando la formazione gialloblu castiga al gol il Catania.

Capitalizzando il cross sulla linea di Culina, Molinaro stacca di testa colpendo il palo interno prima di insaccare in rete il gol dell’uno a zero.

La squadra etnea paga la disattenzione in fase difensiva anche all’ottantasettesimo, minuto in cui la Viterbese raddoppia il risultato.

In questa occasione Bensaja riceve palla in area ancora da Culina beffando di prima Furlan a tu per tu e siglando il gol del due a zero.

Agli etnei non bastano i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara per recuperare il rapido e pesante svantaggio.

Termina dunque sul punteggio di due a zero la gara tra Viterbese e Catania allo stadio “Enrico Rocchi”.

La Viterbese mantiene ancora una volta l‘imbattibilità contro il Catania di fronte ai suoi sostenitori, mentre gli etnei cedono sullo scadere dei novanta minuti.

VITERBESE-CATANIA 2-0

VITERBESE (3-5-2): Pini; Bianchi (61′ Urso), Markic, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Bezziccheri (46′ Sibilia), Besea (46′ Molinaro), Errico; Tounkara (76′ Culina), Bunino (61′ Simonelli).

A disp. di Calabro: Maraolo, Vitali, Zanoli, Sibilia, De Santis, Antezza, Ricci, Molinaro, Culina, Urso, Simonelli.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Marchese; Calapai (84′ Manneh), Biondi (46′ Salandria), Vicente (75′ Rizzo), Mazzarani, Pinto (83′ Di Molfetta); Sarno (59′ Curcio), Barisic.

A disp. di Lucarelli: Martinez, Pino, Manneh, Rizzo, Salandria, Curcio, Di Molfetta, Distefano.

ARBITRO: Francesco Meraviglia (Pistoia)

AMMONIZIONI: Biondi (CT), Besea (VT), Baschirotto (VT), Curcio (CT)

ESPULSIONI: ndc. Calapai (CT)

RECUPERO: /; 4′ s.t.

MARCATORI: 82′ Molinaro (VT); 87′ Bensaja (VT)